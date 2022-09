Atlético-MG x RB Bragantino: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Brasileirão

Jogo acontece nesta quarta-feira (7), pela 26ª rodada do Brasileirão; veja como acompanhar na TV e na internet

O Atlético-MG recebe o RB Bragantino se enfrentam nesta quarta-feira (7), no Mineirão, a partir das 17h (de Brasília), pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view.

O Galo vem de triunfo no fim de semana e agora busca mais 3 pontos em casa para entrar no G-6 do campeonato. O Galo é o sétimo colocado, com 39 pontos, e perdeu Hulk, com lesão muscular, e que se junta a Otávio, Igor Rabello e Pedrinho no departamento médico.

Do outro lado, o RB Bragantino amargou um empate com o líder Palmeiras na última rodada, após abrir 2 a 0 no marcador, e agora "corre atrás da bola" longe dos seus domínios. Luan Cândido, suspenso, é a baixa Massa Bruta, que está na 11ª posição, com 32 pontos somados.

Nos últimos seis jogos entre as equipes, o Atlético-MG venceu duas vezes, o RB Bragantino uma, além de três empates. No primeiro turno, as equipes empataram por 1 a 1.

Prováveis escalações

Possível escalação do ATLÉTICO-MG: Everson; Mariano, Nathan Silva, Junior Alonso e Guilherme Arana; Allan, Jair e Zaracho (Nacho); Ademir, Eduardo Sasha (Alan Kardec) e Keno.

Possível escalação do RB BRAGANTINO: Cleiton, Aderlan, Léo Ortiz, Natan, Ramon, Raul, Lucas Evangelista, Eric Ramires, Hyoran, Artur e Alerrandro.

Desfalques da partida

Atlético-MG:

Hulk, Pedrinho, Igor Rabello e Otávio: departamento médico.

RB Bragantino:

Luan Cândido: suspenso.

Quando é?