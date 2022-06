Atlético-MG x Flamengo: onde assistir ao vivo, horário, escalação e mais do jogo do Brasileirão

Partida acontece neste domingo (19), pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro; veja como acompanhar na TV e na internet

Com mais de 50 mil ingressos vendidos, Atlético-MG e Flamengo se enfrentam neste domingo (19), no Mineirão, a partir das 16h (de Brasília), pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo da Globo (para todo o Brasil, exceto para Paraná, Goiânia, Mato-Grosso, Mato-Grosso do Sul e São Paulo), na TV aberta, e do streaming da Amazon Prime (veja como aqui). Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Depois de empatar sem gols com o Ceará e sem vencer há quatro rodadas no Brasileirão, o Atlético-MG entra em campo pressionado com o técnico Antonio "El Turco" Mohamed ameaçado.

Para o confronto no Mineirão, o Galo terá os retornos de Jair e Allan, que cumpriram suspensão na última rodada, e Eduardo Vargas, recuperado de lesão na coxa direita.

Por outro lado, Savinho, com Covid-19, é tratado como dúvida, enquanto Zaracho, com lesão muscular, segue fora.

💪🏾 Segue a preparação para o jogo contra o Flamengo. pelo Brasileirão!



📸 Veja o álbum de fotos da atividade: https://t.co/Kc35AtlAU6#VamoGalo 🏴🏳️ pic.twitter.com/OpA4AkDcsL — Atlético (@Atletico) June 17, 2022

Já o Flamengo, que conquistou a sua primeira vitória sob o comando de Dorival Jr (bateu o Cuiabá por 2 a 0), ganhou um grande desfalque para os próximos jogos. Bruno Henrique sofreu lesão multiligamentar no joelho direito, e o clube ainda não definiu se haverá necessidade de cirurgia ou não. Vitinho é o mais cotado para assumir a vaga.

David Luiz também foi diagnosticado com edema no músculo posterior da coxa direita e está fora, mas Rodrigo Caio, poupado na última rodada, retorna.

Em 81 jogos disputados entre as equipes, o Flamengo soma 31 vitórias, contra 30 do Atlético-MG, além de 20 empates. No último encontro, válido pela final da Supercopa do Brasil de 2022, o Galo venceu nos pênaltis por 8 a 7.

Prováveis escalações

Possível escalação do Atlético-MG: Everson; Mariano, Nathan Silva, Alonso e Arana; Allan, Jair e Nacho; Vargas (Ademir), Keno e Hulk.

Possível escalação do Flamengo: Diego Alves, Matheuzinho, Rodrigo Caio, Pablo e Ayrton Lucas; João Gomes, Andreas Pereira, Everton Ribeiro Arrascaeta, Vitinho e Gabigol.

Desfalques da partida

Atlético-MG:

Zaracho: lesionado.

Flamengo:

David Luiz e Bruno Henrique: lesionados.

Quando é?

JOGO Atlético-MG x Flamengo DATA Domingo, 19 de junho de 2022 LOCAL Mineirão - Belo Horizonte, MG HORÁRIO 16h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Raphael Claus - SP

Assistentes: Danilo Ricardo Simon e Alex Ang Ribeiro - SP

Quarto árbitro: Wanderson Alves de Sousa - MG

VAR: Pablo Ramon Gonçalves - RN

Últimos resultados e próximos jogos

Atlético-MG

JOGO CAMPEONATO DATA Atlético-MG 1 x 1 Santos Brasileirão 11 de junho de 2022 Ceará 0 x 0 Atlético-MG Brasileirão 15 de junho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Atlético-MG x Flamengo Copa do Brasil 22 de junho de 2022 21h30 (de Brasília) Atlético-MG x Fortaleza Brasileirão 25 de junho de 2022 21h (de Brasília)

Flamengo

JOGO CAMPEONATO DATA Internacional 3 x 1 Flamengo Brasileirão 12 de junho de 2022 Flamengo 2 x 0 Cuiabá Brasileirão 15 de junho de 2022

Próximas partidas