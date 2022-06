Sequência negativa aumenta pressão sobre Turco no Atlético-MG

Treinador é cobrado por melhores resultados nos bastidores. Diretoria ainda não discute possíveis substitutos

A série negativa do Atlético-MG pressiona o técnico Antonio Mohamed. A diretoria, que já chegou a compará-lo com Cuca nos bastidores, enxerga uma estagnação do trabalho realizado pelo argentino na Cidade do Galo. Há incômodo por causa das atuações e também pelos resultados obtidos nos últimos jogos, conforme apurado pela GOAL.

Nas quatro partidas mais recentes, a equipe obteve três empates (Palmeiras, Santos e Ceará) e uma derrota (Fluminense). A sequência tirou o Galo da vice-liderança e o levou direto para a sexta colocação do Campeonato Brasileiro, com quatro pontos a menos que o líder Palmeiras, que ainda não entrou em campo pela 12ª rodada.

Turco é apontado como o principal responsável pela queda de rendimento do time na temporada, especialmente porque houve manutenção dos principais atletas do elenco. A mudança na forma de atuar — o sistema de jogo adotado pelo antecessor Cuca é diferente — é apontada como a principal causa da queda de rendimento.

A insatisfação, que já existe na torcida, começa a surgir nos bastidores, sobretudo em relação à diretoria. Ele deixou de ser unanimidade no clube, mesmo que nem sequer tenham discutido a possibilidade de buscar um substituto ainda.

O tom das conversas mais recentes com o departamento de futebol é de cobrança e não de troca no comando técnico. Ainda que insatisfeitos, os principais líderes do clube têm a expectativa de que a equipe pode render sob o comando de Turco.

Os jogadores ainda defendem o trabalho feito pelo argentino na Cidade do Galo. O técnico não teve nem uma rusga sequer com o elenco desde que chegou ao clube, em janeiro deste ano.

Antonio Mohamed assinou contrato com o Atlético-MG até dezembro de 2022. O treinador era visto como um nome interessante para manter o que era feito por Cuca. Nos únicos dois torneios disputados, o Galo sagrou-se campeão. Ele venceu Campeonato Mineiro e Supercopa do Brasil.