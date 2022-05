Atlético-MG x Atlético-GO: escalação, desfalques e mais do jogo do Brasileirão Série A 2022

A bola vai rolar neste sábado (14) para Atlético-MG e Atlético-GO, a partir das 19h (de Brasília), no Independência, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. É o primeiro duelo entre as equipes em 2022, seis meses após o último encontro entre os rivais, válido pelo Brasileirão da última temporada. Na ocasião, o Dragão venceu por 2 a 1.

Sem vencer há quatro jogos na Série A, com três empates e uma derrota, o Galo busca a reabilitação para se aproximar dos líderes. Atualmente, soma nove pontos, na zona de classificação para a Pré-Libertadores.

Já o Atlético-GO, na zona de rebaixamento, com três pontos, busca a primeira vitória (são três empates e duas derrotas).

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para o confronto no Independência, o Atlético-MG, pressionado pela vitória, terá o retorno de Hulk, que cumpriu suspensão no empate com o RB Bragantino na última rodada.

"Tivemos derrota e empates, somos conscientes que temos que melhorar. A equipe deu mostra que irá subir. Estamos unidos, juntos, temos muita experiência nisso. Não estou preocupado, estou muito comprometido com Atlético", afirmou o técnico Turco Mohamed.

Do outro lado, o Atlético-GO não poderá contar com Jorginho, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Assim, o técnico Umberto Louzer pode deslocar Wellington Rato, com Churín no ataque ao lado de Luiz Fernando.

Possível escalação do Atlético-MG: Everson; Guga, Nathan Silva, Alonso e Arana; Allan, Jair e Zaracho; Nacho, Keno (Ademir) e Hulk.

Possível escalação do Atlético-GO: Ronaldo; Hayner, Edson, Ramon Menezes e Jefferson; Marlon Freitas, Gabriel Baralhas e Wellington Rato; Shaylon, Churín e Luiz Fernando (Léo Pereira).

DESFALQUES

ATLÉTICO-MG:

Getty

Mariano e Vargas: problemas físicos

ATLÉTICO-GO:

Jorginho: suspenso (terceiro cartão amarelo)

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Atlético-MG e Atlético-GO será transmitido ao vivo pelo do streaming da Amazon Prime Video, neste sábado (14).