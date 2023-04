Atlético-MG propõe novo empréstimo de Pedrinho até julho de 2024

Empresário Will Dantas atua como intermediário das tratativas com o Shakhtar Donetsk pela liberação do meia-atacante de 24 anos

O Atlético-MG enviou uma nova proposta para a permanência de Pedrinho até julho de 2024, como soube a GOAL. O empresário Will Dantas é quem negocia com o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, a extensão da permanência do meia-atacante na Cidade do Galo.

A princípio, os mineiros queriam a manutenção do atleta até dezembro de 2023, mas já houve nova conversa para que o atual contrato seja prorrogado por mais 12 meses. Pedrinho deu sinal positivo para a oferta feita pelos mineiros e aguarda apenas a posição do clube ucraniano.

O jogador avisou à diretoria do Shakhtar, clube com o qual tem contrato até 30 de junho de 2025, que gostaria de seguir no futebol brasileiro. O atleta de 25 anos não pretende retornar à Europa, mesmo para outros países. Ele ficou traumatizado ao viver alguns dias na Ucrânia durante o conflito bélico com a Rússia.

Pedrinho se recupera de ruptura completa do músculo e tendão do bíceps femoral da coxa esquerda. Ele deve voltar aos gramados somente em meados de junho, conforme apurado pela reportagem. A diretoria atleticana quer que o jogador se recupere no clube e fique à disposição para o decorrer da temporada.

Pedrinho é tratado como um nome importante pelo técnico Eduardo Coudet. Não à toa fez 11 partidas como titular das 18 que disputou em 2023. O atleta tem uma assistência e não balançou a rede até o momento.