Atlético-MG x Fluminense: onde assistir ao vivo, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Equipes se enfrentam neste sábado (28), pela 30ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Em Belo Horizonte, o Atlético-MG encara o Fluminense na noite deste sábado (28), a partir das 21h (de Brasília), na MRV Arena, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere, na TV fechada (veja a programação completa aqui).

Na sétima posição com 46 pontos, o Atlético-MG deixou para trás a derrota no clássico com a vitória no meio da semana. O Galo segue sonhando com uma vaga no G-6 ou G-4 e, por isso, sabe que não pode mais tropeçar, principalmente dentro de casa. Mariano continua sendo baixa para Felipão.

Do outro lado, o Fluminense, finalista da Copa Libertadores, vem de altos e baixos desde quando conquistou a vaga na decisão continental. De lá para cá, são duas derrotas, um empate e uma derrota. O Tricolor é o oitavo colocado, com 45 pontos, e quer aproveitar para fazer ajustes antes da finalíssima, no próximo fim de semana.

As equipes já se enfrentaram 78 vezes, com 33 vitórias do Atlético-MG, 21 do Fluminense, além de 24 empates.

Prováveis escalações

Atlético-MG: Éverson; Saravia, Bruno Fuchs, Jemerson e Guilherme Arana; Otávio, Alan Franco, Rubens e Pavón; Paulinho e Hulk. Técnico: Felipão.

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Marlon, Felipe Melo e Marcelo; André, Matheus Martinelli, Alexander, Arias e Keno; Lelê. Técnico: Fernando Diniz.

Desfalques

Atlético-MG

Battaglia está no departamento médico, enquanto Mariano faz transição física.

Fluminense

Sem desfalques confirmados.

Quando é?