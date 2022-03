Atlético-MG e Grupo City: consultoria contratada, mais de R$ 2 bi e tudo que sabemos

O Atlético-MG pode ser comprado pelo Grupo City, que administra dez clubes em todo o mundo. Dona do Manchester City, da Inglaterra, a empresa tem interesse na aquisição dos mineiros em caso de transformação em SAF (Sociedade Anônima do Futebol).

A informação sobre o interesse do Grupo City em incorporar o Galo à sua lista de clubes foi inicialmente publicada pelo globoesporte e confirmada pela GOAL. A reportagem detalha o que houve nas tratativas entre os mineiros e os responsáveis pela gestão de Manchester City, New York City e outros clubes do futebol mundial. Veja, abaixo, em tópicos, o que há entre as partes:

Sem proposta formal

O Grupo City ainda não apresentou uma proposta formal pela aquisição do Atlético-MG. Houve conversas entre as partes durante a viagem de quatro membros da atual gestão à Europa, em dezembro do ano passado. Na ocasião, Rafael Menin, Renato Salvador, Ricardo Guimarães e Rubens Menin estiveram em Manchester e se reuniram com Ferran Soriano. O bate-papo foi com o intuito de alinhar expectativas entre as partes.

Sem uma proposta apresentada para a aquisição dos mineiros, Atlético-MG e Grupo City têm apenas conversas preliminares sobre uma possível negociação do clube. É desejo dos mineiros se transformar em SAF e contar com um investidor deste porte. Porém, as tratativas são incipientes e estão muito distantes de um desfecho positivo.

Quanto vale o Atlético-MG?

A diretoria do Atlético-MG ainda não fez um valuation (vocábulo do inglês, originado da palavra value, que tem como significado "valor") para saber quanto vale o clube após a sua transformação em empresa. Entretanto, a GOAL apurou que, nos bastidores, a diretoria acredita que o valor é superior aos R$ 2 bilhões. Não há um número exato, mas a cúpula enxerga o Atlético como um dos clubes mais valiosos do país, em que pese a dívida avaliada em R$ 1,3 bilhão.

O que falta para vender?

O Atlético-MG é um clube associativo atualmente e conta com um Conselho Deliberativo, que se responsabiliza por eleger um presidente e fiscalizar o trabalho feito pelo mesmo. Este grupo, inclusive, precisa aprovar a transformação do Atlético em SAF (Sociedade Anônima do Futebol), o que ainda nem sequer foi votado.

Houve uma explicação ao Conselho Deliberativo favorável à mudança estatutária, liderada pelo mandatário Sérgio Coelho e pelo diretor-financeiro Paulo Braz. Na ocasião, a dupla explicou a importância da transformação em clube-empresa.

A diretoria, inclusive, contratou a EY (antiga Ernst & Young) com o intuito de fazer valuation do clube e iniciar o trabalho interno, apontar o que é necessário para transformar o processo em algo mais profissional, sem amarras do passado.

A ideia é que o Atlético-MG seja adquirido por uma empresa de grande porte após todo o processo iniciado pela EY, que também apresentará detalhes do clube aos conselheiros.