Atlético-MG x Athletico-PR ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Equipes entram neste sábado (29), pela terceira rodada; veja como acompanhar na TV

O Atlético-MG recebe o Athletico-PR na noite deste sábado (29), às 21h (de Brasília), no Estádio Independência, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view.

Classificado às oitavas de final da Copa do Brasil, o Atlético-MG volta a atenção para o Brasileirão em busca da primeira vitória. Na rodada de estreia, o Galo foi derrotado pelo Vasco por 2 a 1, enquanto na última rodada empatou sem gols com o Santos.

Do outro lado, o Athletico-PR também avançou na Copa do Brasil após vencer o CRB nos pênaltis por 4 a 2. No Brasileirão, com três pontos, venceu o Goiás por 2 a 0 na estreia, mas foi derrotado pelo Fluminense pelo mesmo placar na segunda rodada.

Para o confronto em casa, o técnico Paulo Turra irá poupar Fernandinho. Hugo Moura é o mais cotado para assumir a posição, enquanto Vitor Bueno e Christian disputam uma vaga no meio-campo.

Em 64 partidas disputadas entre as equipes, o Atlético-MG conquistou 28 vitórias, enquanto o Athletico-PR obteve 24 vitórias, além de registrarem 12 empates. No mais recente confronto válido pela fase de grupos da Copa Libertadores de 2023, o Furacão venceu por 2 a 1.

Prováveis escalações

Athletico-PR: Bento; Khellven, Zé Ivaldo, Thiago Heleno e Pedrinho; Hugo Moura, Erick e Vitor Bueno (Christian); Terans, Vitor Roque e Rômulo. Técnico: Paulo Turra.

Atlético-MG: Everson; Saravia, Lemos, Jemerson e Rubens; Otávio, Edenílson, Patrick e Zaracho; Paulinho e Hulk. Técnico: Eduardo Coudet.

Desfalques

Athletico-PR

Com desgaste, Fernandinho será poupado.

Atlético-MG

Dodô, Guilherme Arana, Igor Rabello, Allan e Alan Kardec seguem no departamento médico.

Quando é?