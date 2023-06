Atlético-MG admite retomar conversas com o Flamengo para a venda de Allan

Negócio para a transferência do volante de 26 anos deve ser avaliado em € 9 milhões, e o Galo ficaria com 80% do valor

As tratativas entre Atlético-MG e Flamengo pela venda de Allan ainda podem ter um desfecho positivo, como soube a GOAL. Neste momento, a negociação está paralisada, mas as partes não descartam que haja um avanço nos próximos dias, antes até do início da janela de transferências no Brasil, em 3 de julho. O Fla, inclusive, tenta destravar o negócio.

Hoje, as conversas estão estagnadas. Em meio à crise por causa da troca no comando técnico — Eduardo Coudet pediu demissão e foi substituído por Luiz Felipe Scolari —, os mineiros decidiram paralisar as tratativas. O desejo era esperar uma melhora do ambiente para voltar a discutir o tema com mais calma. A cúpula entendia que um acordo na semana passada poderia culminar em críticas por parte da torcida e da imprensa especializada.

Agora, com um novo técnico escolhido, o Galo admite retomar as conversas do mesmo ponto — havia um princípio de acordo para a venda de Allan ao Flamengo em uma negociação de até € 9 milhões (R$ 47 milhões na cotação atual). Deste valor, € 7,5 milhões (R$ 39,2 milhões) seriam fixos, e € 1,5 milhão (R$ 7,84 milhões) seriam pagos conforme variáveis, com meta por participação em jogos. Os números agradam às duas partes.

Detentor de 70% dos direitos econômicos de Allan, o Atlético-MG costurou um acordo com o jogador para receber um percentual ligeiramente maior, o qual pertence ao atleta. O clube teria direito a € 6,3 milhões nos moldes iniciais. Após o acerto com o meio-campista, o Galo embolsaria 80% do negócio, o equivalente a € 7,2 milhões. O restante — € 1,8 milhão — ficaria com o próprio volante e o empresário Giuliano Bertolucci.

Sem jogar há mais de três meses — a última atuação foi em 15 de março, diante do Millonarios —, Allan se recuperou de lesão na região da lombar e voltou a treinar com o restante do elenco atleticano. Ele deve ter condições de entrar em campo nos próximos dias. Na atual temporada, ele disputou oito partidas, somando 579 minutos.