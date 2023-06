Atlético-MG e Eduardo Coudet encaminham acordo para rescisão sem multa

Diretoria e treinador encaminharam acordo para a extinção da multa rescisória de R$ 23,6 milhões no contrato

Atlético-MG e Eduardo Coudet se reuniram nessa quarta-feira (14) e encaminharam um acordo para que a rescisão contratual não exija o pagamento da multa rescisória de R$ 23,6 milhões, como soube a GOAL.

A conversa, que aconteceu em Belo Horizonte, teve um teor positivo e caminhou para um acordo amigável. Os mineiros entendem que o técnico argentino pediu demissão no vestiário após o empate com o Red Bull Bragantino, e o estrangeiro ainda não se pronunciou oficialmente, mesmo que a assessoria de imprensa dele tenha dito à GOAL que o treinador "se despediu dos atletas no local" e confirme o pedido de demissão.

A saída de Eduardo Coudet ocorreu por uma divergência do técnico com a diretoria. O estrangeiro se irritou com as cobranças dos investidores e da torcida por títulos. Ele entende que era exigido de forma desproporcional e apontou fraquezas no elenco atleticano ainda no vestiário do Mineirão, no último sábado (10). A fala do técnico causou irritação do diretor de futebol Rodrigo Caetano, que saiu em defesa do plantel. Após o episódio, ele optou por se desligar do clube.

Diante disso, a diretoria do Atlético-MG se manifestou no último domingo (11) e informou que o treinador pediu demissão ainda no vestiário. As partes negociaram a situação da multa contratual nessa quarta-feira e preferiram não levar a discussão para a esfera judicial. O argentino, e o Galo abriram mão do valor.