Flamengo tenta destravar negociação por Allan, do Atlético-MG

Diretoria rubro-negra insiste na contratação do volante que é um dos desejos de Jorge Sampaoli

Enquanto Jorge Sampaoli prepara a equipe para o duelo contra o Red Bull Bragantino, nesta quinta-feira (22), pelo Campeonato Brasileiro, a diretoria rubro-negra se movimenta nos bastidores atrás de reforços. O foco neste início de semana está em destravar a negociação com o Atlético-MG pela compra do volante Allan.

Antes da saída de Eduardo Coudet, o Flamengo havia avançado bem pela compra do jogador. O rubro-negro encaminhou um acordo onde pagaria 7,5 milhões de euros fixos mais 1,5 milhões de euros em bônus por jogos disputados. A negociação, no entanto, travou após o imbróglio envolvendo o treinador que “entregou” o acordo no vestiário após o empate com o próprio RB Bragantino em 1 a 1.

Um dos motivos, inclusive, foi a negociação envolvendo Allan e a saída de Nathan Silva. O treinador não gostou da postura da diretoria, que não garantiu reposição a altura. Com a crise instalada, o Galo decidiu travar a negociação enquanto o Flamengo esperava um desfecho positivo e já sonhava com ter o volante no Ninho do Urubu na semana passada.

Sampaoli é um grande entusiasta de Allan e esse é um dos motivos para que o Flamengo se mantenha na negociação. O treinador entende que o volante será um grande reforço para a equipe. Além disso, o rubro-negro conta com o desejo do jogador, que gostou da proposta e está disposto a se mudar para o Ninho do Urubu.

Segundo soube a GOAL, o Galo não descarta completamente fazer negócio, mas já avalia fazer mais algumas exigências para vender o jogador. Inicialmente, a diretoria atleticana desejava receber 10 milhões de euros pelo volante, mas havia topado os 9 milhões de euros oferecidos pela diretoria rubro-negra.

Se recuperando de uma lesão na coluna, Allan já dá voltas no gramado e vive a expectativa de iniciar a transição esta semana. O jogador tem previsão de retorno aos gramados no mês de julho.