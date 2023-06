Flamengo avança por Allan e discute moldes de metas com o Atlético-MG

Negociação deve ter um desfecho positivo no decorrer da próxima semana e variáveis de acordo com o número de jogos do volante no Fla

O Flamengo avançou nas tratativas pela contratação do volante Allan, do Atlético-MG. O negócio deve ter um desfecho no decorrer da próxima semana, como soube a GOAL. Ainda há algumas pendências nas negociações. Entretanto, o Galo cedeu e topou receber uma parte do negócio por meio de metas.

Os números discutidos ainda podem ser mudados, mas a princípio o negócio chegaria a até € 9 milhões (R$ 47,15 milhões na cotação atual). Desta forma, a venda renderá € 1,5 milhão (R$ 7,86 milhões) por bônus. A contrapartida é que os mineiros descartaram que o valor seja por títulos conquistados pelos cariocas. A principal exigência é que o montante esteja atrelado ao número de partidas disputadas por Allan no Ninho do Urubu.

A quantia fixa da negociação será de € 7,5 milhões (R$ 39,3 milhões), conforme sugerido pelo Flamengo em meio às tratativas. O Atlético-MG concordou com as condições e está disposto a selar a venda do meio-campista, que ainda tem crédito a receber do clube mineiro.

Aos 26 anos, Allan assinará contrato de cinco temporadas com o Flamengo ao fim das tratativas. O volante só poderá se transferir formalmente para o clube do Rio de Janeiro a partir de 3 de julho, quando reabre a janela de transferências do futebol brasileiro.

O meio-campista se recupera de uma fratura por estresse na região da coluna e deve ficar à disposição para jogar futebol no decorrer de junho. Ele deve chegar ao novo clube já liberado pelo departamento médico para a prática do esporte.

A transferência de Allan para o Flamengo é um pedido do técnico Jorge Sampaoli, com quem o volante trabalhou no próprio Atlético-MG entre 2020 e 2021. No clube, a dupla se sagrou campeã mineira de 2020 e ficou na terceira posição do Brasileirão. O jogador está empolgado com a possibilidade de trabalhar novamente com o treinador argentino.