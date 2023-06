Atlético-MG esfria negociação com o Flamengo por venda de Allan

Galo muda postura e não está disposto a liberar o volante de 26 anos em negociação que pode chegar a até € 9 milhões

O Atlético-MG manteve a postura e não pretende liberar Allan para o Flamengo neste momento, como soube a GOAL. Mesmo depois de chegar a um acordo verbal para a saída do volante em um negócio que poderia alcançar até € 9 milhões, a diretoria optou por segurar o volante de 26 anos. A ideia é também escutar o novo técnico sobre a situação do atleta.

As tratativas podem ser retomadas durante a janela de transferências, que se inicia em 3 de julho e se encerra em 2 de agosto, mas antes disso, o Galo não pretende negociar o meio-campista, embora fosse desejo dele se transferir para o Ninho do Urubu no mercado da bola.

A mudança de postura dos mineiros é por causa da crise vivida nos bastidores — o técnico Eduardo Coudet pediu demissão do clube após um imbróglio com o diretor de futebol Rodrigo Caetano no vestiário do Mineirão. Na ocasião, o argentino criticou o elenco atleticano e disse que o grupo não está preparado para disputar os tão cobrados títulos.

Diante da crise nos bastidores, o Atlético-MG preferiu segurar Allan no elenco. O jogador deve ter uma valorização salarial na Cidade do Galo e pode até prorrogar o contrato. Ele tem compromisso até 31 de dezembro de 2025 no clube. Hoje, os mineiros detêm 70% dos direitos econômicos.

Allan está fora de combate há três meses. A última partida do meio-campista foi em 15 de março passado, diante do Millonarios, pela Libertadores. O volante sofreu uma fratura na região da coluna e deve voltar aos gramados nos próximos dias.