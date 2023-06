Salário menor que Coudet e acordo até 2024: os bastidores de Felipão no Atlético-MG

Comissão técnica do antigo técnico, Eduardo Coudet recebia; contrato é até o fim de 2024

O Atlético-MG acertou a contratação de Luiz Felipe Scolari no mercado da bola de forma bastante célere. As tratativas com Felipão só se iniciaram depois que Bruno Lage e Carlos Carvalhal — ele também foi procurado — deram resposta negativa ao clube, o que aconteceu nessa quinta-feira (15). As conversas tiveram um desfecho muito rápido. A GOAL conta detalhes das tratativas até a chegada do treinador à Cidade do Galo.

O primeiro contato com Scolari aconteceu na manhã dessa quinta-feira. Na ocasião, o técnico disse que aceitaria o convite do Galo por se tratar da última grande oportunidade de vencer um título relevante na carreira — ele ainda destacou o elenco que terá à disposição. Empolgado com a possibilidade, o veterano aguardaria a posição do clube para avanças nas negociações.

Na noite de quinta-feira, sem sucesso nas tratativas com a dupla lusitana — Bruno Lage e Carlos Carvalhal —, o Atlético-MG formalizou uma proposta a Felipão. O salário é inferior ao que era pago a Eduardo Coudet. A comissão técnica do argentino recebia 60% a mais que receberá a equipe de Felipão. A princípio, Scolari contará com o auxiliar Carlos Pracidelli. No entanto, a chegada de mais um nome ainda é avaliada — Paulo Turra é o predileto e não está descartado, desde que ele aceite voltar à função de auxiliar técnico novamente.

Com o vazamento da notícia, na manhã desta sexta-feira (16), Felipão foi indagado sobre a possível ida para a Cidade do Galo. No primeiro contato, desmentiu a informação que havia vazado em Belo Horizonte na noite anterior — de que tinha conversas avançadas com o clube. Posteriormente, admitiu que havia recebido uma consulta dos mineiros. A revelação do acordo chegou juntamente com o pedido de demissão.

A forma como aconteceu a saída de Scolari chateou a diretoria do Athletico-PR. Incomodada com os bastidores, a cúpula decidiu pela saída do técnico Paulo Turra. A demissão do comandante foi comunicada imediatamente após o ocorrido — o único ponto de segurança do comandante era a permanência de Felipão no cargo de coordenador técnico.

Turra não está descartado como um auxiliar para a vaga de Scolari. No entanto, teria que mostrar disposição para voltar a atuar no cargo de assistente.