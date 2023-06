Atlético-MG trava venda de Allan ao Flamengo em meio à crise

Depois de se aproximar de um acordo verbal para a saída do volante, Galo segura negociação para não aumentar a crise nos bastidores

A negociação entre Atlético-MG e Flamengo por Allan está travada e pode até melar, como soube a GOAL. Já havia um princípio de acordo para a transferência do volante em uma negociação que chegaria até 9 milhões de euros (R$ 46,8 milhões na cotação atual), entre valores fixos e variáveis. A expectativa era de um desfecho positivo neste meio de semana. No entanto, a crise com o pedido de demissão de Eduardo Coudet fez o Galo segurar as tratativas.

Os mineiros queriam acertar o negócio mais perto do início da janela de transferências do futebol brasileiro, entre 3 de julho e 2 de agosto. O intuito era evitar novas críticas — a diretoria tornou-se alvo por causa da forma como Coudet deixou o clube. O técnico se queixou da qualidade do elenco e das vendas mais recentes — além da possível saída de Allan, o zagueiro Nathan Silva foi negociado ao Pumas, do México.

Atlético-MG e Flamengo queriam sacramentar as tratativas no meio desta semana, nesta quarta-feira (14) ou no mais tardar nesta quinta-feira (15). As negociações, contudo, ficaram congeladas por causa da crise e pela necessidade do Galo de buscar um substituto para Eduardo Coudet. O foco da cúpula passou a ser o comando técnico, sem muito tempo para definir a situação do volante.

A princípio, a negociação seria por € 7,5 milhões fixos e € 1,5 milhão por meio de metas — atrelada ao número de jogos que o meio-campista de 26 anos fizesse pelo Rubro-Negro carioca. Dono de 70% dos direitos econômicos, o Galo ficaria com 75% do montante, algo perto de € 6,75 milhões (R$ 35,1 milhões). O restante seria repassado ao jogador e ao empresário Giuliano Bertolucci.

Allan tem contrato na Cidade do Galo até dezembro de 2025. O volante foi contratado pelo clube em janeiro de 2020, por cerca de € 3,5 milhões. Ele pertencia ao Liverpool, da Inglaterra.

O volante se recuperou recentemente de uma fratura por estresse na região da coluna, sofrida em 15 de março passado, durante a partida contra o Millonarios, da Colômbia, no Mineirão. O atleta disputou oito partidas pelo Atlético-MG na atual temporada, somando 579 minutos em campo.