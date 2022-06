Atlético-MG aceita liberar Godín e tem acordo com Jemerson até o fim de 2023

Zagueiro uruguaio atraiu interesse do Vélez, mas ainda não recebeu proposta oficial. Jemerson tem acordo verbal com o clube

O Atlético-MG está disposto a liberar Diego Godín, zagueiro de 36 anos que chegou ao clube no início de 2022. Em contrapartida, já tem acordo verbal para anunciar Jemerson até dezembro de 2023.

O uruguaio tem contrato na Cidade do Galo até dezembro de 2022 e foi procurado pelo Vélez. Os argentinos não enviaram proposta aos mineiros, mas já demonstraram interesse na contratação do atleta. A diretoria atleticana está disposta a liberá-lo, conforme apurado pela GOAL.

O veterano, que tem passagens por Atlético de Madrid e Internazionale de Milão, é considerado um jogador caro nos bastidores do clube. Os mineiros entendem também que Godín precisa jogar para se manter em forma para a disputa da Copa do Mundo 2022, que acontecerá entre novembro e dezembro, no Qatar.

Com a possível saída de Diego Godín no mercado da bola, a cúpula do Atlético-MG já se prepara para a contratação de um defensor. Jemerson foi o escolhido para a vaga que será deixada no elenco comandado por Antonio Mohamed.

Livre no mercado da bola desde a sua rescisão com o Metz, da França, em 29 de abril passado, o defensor de 29 anos voltará ao Atlético-MG a partir de julho. Ele ainda não assinou contrato com o clube, mas já tem um acordo verbal para voltar à capital mineira.

Ele só poderá reforçar o plantel depois de 18 de julho, quando será reaberta a janela internacional de transferências do futebol brasileiro. Há a convicção de que será possível recuperar o defensor na Cidade do Galo.

Jemerson disputou 16 partidas em sua passagem pelo Metz, da França. Antes disso, o jogador defendeu o Corinthians por menos de um ano. Desde que deixou o Mônaco, em novembro de 2020, o atleta não conseguiu engrenar uma sequência.

Revelado pelas divisões de base do Atlético-MG, Jemerson foi campeão da Copa do Brasil pelo clube em 2014. Ele também fazia parte do elenco que faturou Libertadores 2013, Recopa Sul-Americana 2014 e as edições do Campeonato Mineiro de 2013 e 2015.

O elenco do Galo tem outros quatro zagueiros à disposição da comissão técnica: Réver, Junior Alonso, Nathan Silva e Igor Rabello. O último tem contrato até dezembro de 2022 e encaminhou sua renovação por quatro temporadas.