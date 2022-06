Atlético-MG afasta São Paulo e encaminha renovação de Igor Rabello por 4 anos

Tricolor paulista cogitou pré-contrato com o atleta, que tem vínculo com o Galo até dezembro de 2022. Contudo, mineiros aceleraram acordo

O Atlético-MG encaminhou a renovação de Igor Rabello por mais quatro temporadas. O zagueiro, que atraiu interesse do São Paulo no mercado da bola, chegou a um entendimento com o clube mineiro para assinar o compromisso até o fim de 2026, conforme apurado pela GOAL.

A diretoria atleticana convenceu o atleta de 27 anos a permanecer na Cidade do Galo. Ele e seus agentes chegaram a costurar um acordo com o Tricolor paulista durante a última janela de transferências, encerrada em abril. Contudo, a negociação não avançou, porque não houve liberação dos mineiros.

Sem acordo, o São Paulo cogitou assinar um pré-contrato com o defensor, o que pode ser feito a partir de 1º de julho deste ano. No entanto, a diretoria do Galo agiu para renovar o compromisso do atleta. Ele receberá um aumento salarial, uma vez que seu atual contrato estabelece vencimentos de R$ 1.999.608 por temporada — pouco mais de R$ 150 mil por mês.

Igor Rabello estava disposto a deixar a Cidade do Galo ao fim do atual contrato, especialmente com o assédio vindo por parte do São Paulo. Entretanto, a proposta aprovada pela diretoria agradou ao jogador, que renovará o compromisso com os mineiros.

Ele chegou ao Atlético-MG em 2019 por R$ 13 milhões. À época, os mineiros adquiriram 70% dos direitos econômicos do jogador. O restante é dividido entre Igor Rabello e o Botafogo, seu ex-clube.