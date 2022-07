Atlético-GO x Olimpia: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Copa Sul-Americana

Partida acontece nesta quinta-feira (7), pelo jogo de volta das oitavas de final da Sul-A; veja como acompanhar na TV

Atlético-GO e Olimpia se enfrentam nesta quinta-feira (29), em Goiânia, a partir das 21h30 (de Brasília), pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana. A partida terá transmissão ao vivo da Conmebol TV, na TV fechada.

O Atlético-GO entram em campo sabendo que precisa de uma vitória por três gols de diferença para avançar direto à próxima fase da Sul-Americana. Caso ganhe por dois tentos a mais, a decisão da vaga será decidida nas penalidades.

Período da tarde tem o último treino antes do jogo! 🇹🇹🇧🇷🔥 #DRAGÃO pic.twitter.com/Bqb742Utz3 — Atlético Goianiense (@ACGOficial) July 6, 2022

Apesar do cenário, o Dragão está confiante na virada no Serra Dourada. "A LDU é do porte do Olimpia e fizemos 4 a 0 neles. Fizemos 3 a 0 no Defensa antes de levarmos dois gols. Então, é possível. Sabemos que temos que correr atrás do placar, temos que entrar não 100%, mas 110%, 150%… Se você faz um gol no início, é possível, é real a chance de classificação. É um pensamento meu, os jogadores precisam acreditar. Os torcedores acreditam, mas não podem acreditar mais do que nós mesmo, então, tenho certeza que vamos fazer um ótimo jogo e sairmos coroados com a classificação", disse Edson, em entrevista coletiva.

Do outro lado, o Olimpia tem a vantagem do empate, ou pode ainda perder por um gol de diferença que ainda assim fica com a classificação.

Prováveis escalações

Possível escalação do Atlético-GO: Ronaldo, Hayner, Edson, Ramon, Jefferson, Baralhas, Marlon Freitas, Jorginho, Luiz Fernando, Wellington Rato e Churín.

Possível escalação do Olimpia: Gastón Oliveira, Otalvaro, Zárate, Slacedo, Torres, Quintana, Ortiz, Silva, González, Paiva e Cardozo.

Desfalques da partida

Atlético-GO:

sem desfalques confirmados.

Olimpia:

sem desfalques confirmados.

MELHORES APOSTAS E DICAS

O Atlético-GO é favorito contra o Olimpia nas odds da Sportsbet.io. Para cada $ 1 apostado, paga-se $ 1,67 na vitória do Dragão, $ 3,51 no empate e $ 4,75 caso os paraguaios vençam.

Outra odd popular é com base nos gols marcados no jogo. Para este duelo, paga-se $2,12 para quem acredita que haverá mais de que 2,5 gols no jogo, e $ 1,67 para quem não acredita nessa possibilidade. Há também a chance de apostar na hipótese dupla, pagando-se $ 1,14 por uma vitória do Atlético ou empate, ou ainda $ 2,04 por um triunfo ou empate do Olimpia.

Quando é?

JOGO Atlético-GO x Olimpia DATA Quinta-feira, 7 de julho de 2022 LOCAL Estádio Serra Dourada, Goiânia - GO HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

Últimos resultados e próximos jogos

Olimpia

JOGO CAMPEONATO DATA Guaraní 0 x 2 Olimpia Campeonato Paraguaio 3 de julho de 2022 Olimpia 2 x 0 Atlético-GO Copa Sul-Americana 30 de junho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Olimpia x Guaraní Campeonato Paraguaio 15 de julho de 2022 A confirmar A definir A definir A definir A definir

Atlético-GO

JOGO CAMPEONATO DATA Atlético-GO 1 x 2 São Paulo Brasileirão 3 de julho de 2022 Olimpia 2 x 0 Atlético-GO Copa Sul-Americana 30 de junho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Santos x Atlético-GO Brasileirão 10 de julho de 2022 18h (de Brasília) Goiás x Atlético-GO Copa do Brasil 13 de julho de 2022 19h (de Brasília)

