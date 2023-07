Atlético-GO x Sampaio Corrêa ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes se enfrentam neste sábado (29), no Castelo do Dragão; veja como acompanhar na TV e na internet

Atlético-GO e Sampaio Corrêa se enfrentam neste sábado (29), a partir das 18h (de Brasília), no Castelo do Dragão, em Goiânia, pela 20ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view ( veja a programação completa aqui ).

No meio da tabela, com 27 pontos, o Atlético-GO busca afastar a má fase na Série B. Jair Ventura, apresentado durante a semana, fará a sua estreia no comando da equipe e não escondeu o principal objetivo da comissão técnica: brigar por uma vaga na Série A.

"A gente não pensa em outra coisa que não seja o acesso. Não venho pensando em outra coisa que não seja levar toda essa condição de trabalho para a Série A. Não podemos estar na Série B.", afirmou o treinador.

Do outro lado, o Sampaio Corrêa busca se afastar do risco da zona de rebaixamento. Com 20 pontos, a equipe vem de um empate e duas derrotas nos últimos três jogos disputados. Gustavo Henrique retorna no lugar de Fábio Aguiar.

Em nove jogos disputados entre as equipes, o Atlético-GO soma cinco vitórias, contra três do Sampaio Corrêa, além de um empate. No último encontro válido pelo primeiro turno da Série B de 2023, as equipes empataram por 3 a 3.

Prováveis escalações

Atlético-GO: Ronaldo; Bruno Tubarão, Lucas Gazal, João Victor e Heron; Matheus Sales, Rhaldney e Shaylon; Luiz Fernando, Gustavo Coutinho e Sillas. Técnico: Jair Ventura.

Sampaio Corrêa: Luiz Daniel; Matheus Pivô, Gabriel Furtado, Gustavo Henrique e Vitinho (Alyson/Pará); Mikael, Ferreira, Maurício e Marcinho; Ytalo e Robinho. Técnico: Márcio Fernandes.

Desfalques

Atlético-GO

Rodrigo Soares e Alix Vinícius, lesionados, são desfalques.

Sampaio Corrêa

Pimentinha não viajou com a delegação.

Quando é?