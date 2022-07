Atlético-GO 1 x 2 São Paulo: gols de Luciano, pênaltis e fim de jejum tricolor

O Tricolor conheceu a primeira vitória como visitante no Brasileirão 2022; Dragão se complica

O São Paulo visitou o Atlético-GO neste domingo (3), e conquistou sua primeira vitória fora de casa no Brasileirão 2022. O Tricolor abriu o placar, sofreu o empate ainda no primeiro tempo, mas fechou o placar a seu favor no segundo tempo. Luciano, duas vezes, e Marlon Freitas foram os artilheiros da tarde no Antônio Accioly.

O jogo único na tarde deste domingo (3) começou desanimado em Goiânia, com os dois times demorando muito para engatar. As coisas só melhoraram mesmo quando, aos 21 minutos de jogo, Gabriel Baralhas colocou a mão na bola dentro da área e a arbitragem marcou o pênalti a favor do São Paulo. Luciano foi para a bola e confirmou a Lei do Ex, abrindo o marcador a favor do Tricolor.

Gol de Luciano



⚽ Atletico 0x1 São Paulo pic.twitter.com/xQhLObCd4T — Central Paulista (@Central_SP_) July 3, 2022

Poucos minutos depois, aos 26 minutos, foi a vez do Dragão chegar ao ataque. Apesar de ter colocado a bola para dentro do gol do São Paulo, o gol foi anulado em uma confusão do árbitro Wagner do Nascimento Magalhães, que foi rápido ao marcar uma nova penalidade máxima, desta vez a favor dos donos da casa, assim, quando Ramon Menezes cabeceou para a rede, o jogo já estava parado pela falta de Diego Costa na área. Marlon Freitas foi para a bola e igualou o placar no Accioly aos 30 minutos, e deu ânimo ao Dragão, que melhorou em campo.

Gol do Atletico



⚽ Atletico GO 1x1 São Paulo pic.twitter.com/tLgxSUFm01 — Central Paulista (@Central_SP_) July 3, 2022

O primeiro tempo ainda teve algumas chances para os dois lados, mas nada que levasse tanto perigo. Além dos pênaltis, o destaque da etapa inicial ficou por conta dos sete cartões amarelos distribuídos, sendo quatro para o São Paulo e três para o Atlético-GO.

Buscando voltar a liderar o placar, Rogério Ceni voltou do intervalo com duas mudanças, mas quem marcou foi Luciano novamente. Aos 16 minutos da segunda etapa, a bola sobrou para o camisa 11, que mandou de puxeta para dentro do gol e ouviu a torcida tricolor gritar seu nome na casa de seu ex-clube.

Golaço do Luciano, segundo dele no jogo



⚽ Atletico 1x2 São Paulo pic.twitter.com/fDDgcdNVh1 — Central Paulista (@Central_SP_) July 3, 2022

Após o segundo gol da equipe paulista, o jogo, que já era duro, ficou ainda mais pegado. Tanto é que, além dos sete amarelos do primeiro tempo, mais cinco foram aplicados, totalizando 12 ao longo dos 90 minutos mais acréscimos.

Com a vitória, o São Paulo chegou aos 22 pontos e pulou para a sétima colocação. Enquanto isso, o Dragão segue em situação difícil, na 15ª posição, com apenas dois pontos de vantagem em relação ao Coritiba, que abre a zona de rebaixamento com um jogo a menos.