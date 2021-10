Equipes duelam nesta segunda-feira (18), às 17h (de Brasília), pelas quartas de final do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Athletico-PR enfrenta o São Paulo nesta segunda-feira (18), às 17h (de Brasília), pelas quartas de final do Campeonato Brasileiro sub-20. O confronto terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e da elevensports.com, na internet. Na Goal, o torcedor pode acompanhar o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Athletico-PR x São Paulo DATA Segunda-feira, 18 de outubro de 2021 LOCAL CAT do Cajú - Curitiba, PR HORÁRIO 17h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Gustavo Nogas (PR)

Assistentes: Heitor Alex Eurich (PR) e Welvys Fladerson (PR)

Quarto árbitro: Cristian Eduardo Gorski (PR)

ONDE VAI PASSAR?

(Foto: Rubens Chiri/São Paulo/Divulgação)

O SporTV, na TV fechada, e o elevensports.com, na internt, transmitem com exclusividade o jogo desta segunda-feira (18). Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

O Brasileirão sub-20 está em sua reta final. Oito das melhores categorias de base do país estão classificadas para as quartas de final do torneio e buscam o título da competição. Em 2020, a taça ficou com o Atlético-MG, e com o Athletico-PR de vice.

Na primeira fase, o Athletico, que terminou em quinto lugar, utilizou a base do time vice-campeão em 2020, especialmente na defesa, com o goleiro Léo Linck e o zagueiro Luan Patrick. Ainda assim, a equipe sofreu perdas importantes, mas que não atrapalharam a campanha dessa edição.

Já o São Paulo, que tem Alex como técnico, passou boa parte da primeira fase da competição na liderança, mas com o início do Paulistão sub-20 o treinador preferiu rodar o elenco, e assim, começou a perder fôlego na competição.

Agora, Athletico-PR e São Paulo se enfrentam pela partida de ida das quartas de final do Campeonato Brasileiro sub-20. As duas equipes não terão desfalques para o duelo.

Provável escalação do Athletico-PR: Leo Linck; Murillo Pereira, Vialle, David Kochem, Vinícius Kauê; Luan Patrick, Pierre Wagner, Dudu; John, Danielzinho e Romulo.

Provável escalação do São Paulo: Felipe; Anilson, Lucas, Luiz Gustavo, Thiago ; Pablo, Leonardo, Pedrinho; Facundo Milan, Talles Costa e Juan.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS JOGOS

ATHLETICO-PR

JOGO CAMPEONATO DATA Corinthians 1 x 1 Athletico-PR Brasileirão sub-20 4 de outubro de 2021 Athletico-PR 1 x 4 Flamengo Brasileirão sub-20 12 de outubro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Athletico-PR x São Paulo Brasileirão sub-20 18 de outubro de 2021 17h (de Brasília) São Paulo x Athletico-PR Brasileirão sub-20 25 de outubro de 2021 16h (de Brasília)

SÃO PAULO

JOGO CAMPEONATO DATA Chapecoense 2 x 2 São Paulo Brasileirão sub-20 12 de outubro de 2021 Capivariano 2 x 1 São Paulo Paulistão sub-20 15 de outubro de 2021

Próximas partidas