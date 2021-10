Quartas de final do Brasileirão sub-20 - onde assistir, datas, jogos e mais

Veja tudo sobre os confrontos das fases finais da competição de base mais disputada do país

O Brasileirão sub-20 está em sua reta final. Oito das melhores categorias de base do país estão classificadas para as quartas de final do torneio e buscam o título da competição. Em 2020, a taça ficou com o Atlético-MG, que bateu o Athletico-PR na finalpara se sagrar campeão inédito do Campeonato Brasileiro sub-20.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Ambos estão classificados às quartas de final na edição de 2021, junto de outras potências como Flamengo, Palmeiras e São Paulo, cabeças de chave nas quartas de final - além do Galo.

Talvez o grande destaque das quartas seja o duelo entre Flamengo (1º colocado) x Vasco da Gama (8º colocado), que abre a disputa. O São Paulo (4º colocado) enfrenta o Athletico (5º colocado), o Palmeiras (2º colocado) pega o Internacional (7º colocado) e o Atlético-MG (3º colocado) enfrenta o Botafogo (6º colocado).

Índice de Conteúdos

Como cada um dos times se classificou para as quartas de final do Brasileirão sub-20?

O Flamengo terminou a primeira fase como líder da competição (Foto: Marcelo Cortes/Flamengo)

Após uma fase de pontos corridos muito disputada, com várias equipes disputando a liderança até a próxima rodada. Listamos assim, os destaques de cada um dos times.

No final das contas, o Flamengo terminou no primeiro lugar. Com seis vitórias nas últimas sete rodadas, o Rubro-Negro embalou na reta final e conseguiu tirar a distância para os antigos líderes. Nomes como André Luiz, Matheus França (com idade de sub-17), Daniel Cabral, Lázaro, Noga e até Ramon estão entre os destaques - estes três últimos, inclusive, com vasta passagem pelos profissionais.

Outras equipes que disputaram a liderança até as últimas rodadas foram Palmeiras, Atlético-MG e São Paulo.

O Verdão, por outro lado, esteve constantemente entre os líderes, desde a primeira rodada. Com um elenco vasto e muitas opções ofensivas, viu o atacante Gabriel Silva, outro que já recebeu oportunidades nos profissionais, se transformar no grande destaque da equipe e em um dos artilheiros da competição. Outros, como Henri, Vanderlan e Gustavo Garcia já foram utilizados por Abel Ferreira. Endrick, ainda muito jovem e com idade para sub-17, também vai surgindo como um dos melhores de sua categoria.

O terceiro colocado foi o Atlético-MG. O time campeão de 2020 perdeu alguns nomes importantes, mas conta com o treinador Marcos Valadares e com o meio-campista Rubens como um de seus principais destaques. Luiz Felipe é outro que vem ganhando boa fama.

Já o São Paulo poderia ter terminado a campanha tranquilamente na liderança. A equipe comandada por Alexteve um início de temporada arrebatador, passou boa parte da competição na liderança, mas começou a rodar o elenco na reta final e perdeu fôlego. A trinca ofensiva com Pedrinho, Juan e Vitinho, esses dois últimos com passagens nos profissionais, se destaca, junto da defesa sólida com Beraldo e Luizão.

Lucas Beraldo é um dos destaques do São Paulo (Foto: São Paulo/Divulgação)

Quinto colocado, o Athletico-PR utilizou uma base muito parecida com a vice-campeã em 2020, especialmente na defesa, com o goleiro Léo Linck e o zagueiro Luan Patrick. Mesmo assim, sofreu com as perdas de jogadores como Mingotti e Jajá, hoje consolidados como opções no time de cia.

Finalista da Copa do Brasil sub-20, o Botafogo terminou na sexta colocação e enfrentará o Atlético-MG. Contou com jogadores conhecidos da torcida, como Ênio (talvez o grande destaque da equipe na temporada) e Matheus Nascimento durante todo o torneio. Outros que se destacaram incluem Juninho, Kauê e Vitor Marinho.

O Inter, que em certo momento parecia fora da briga por uma vaga nas quartas de final, embalou na reta final com quatro vitórias consecutivas e terminou na sétima posição. O projeto do Colorado conta com o colombiano Juan Cuesta como grande destaque. Matheus Cadorini, que até já arcou nos profissionais, Lucas Vital e a dupla de zaga com Thauan Lara e João Pedro também chama a atenção.

Fechando a lista dos classificados, aparece o Vasco da Gama. Força muito tradicional nas categorias de base, o Cruz-Maltino viveu uma temporada de incerteza, com direito a mudança de treinador no meio da competição, e alternou grandes jogos com derrotas sofridas. Nesta reta final, contou com o reforço de Juninho e MT, punidos por indisciplina nos profissionais. Outros como Caio Eduardo e Arthur Sales (negociado com o Grupo City) também atraíram olhares.

Voltar ao início

Quais são as partidas das quartas de final do Brasileirão sub-20?

O Palmeiras terminou na segunda colocação na primeira fase do Brasileirão sub-20 (Foto: Fábio Menotti/Palmeiras)

Jogos de ida

17 de outubro de 2021

Botafogo x Atlético-MG, às 16h (de Brasília) - a definir

18 de outubro de 2021

Athletico-PR x São Paulo, às 11h (de Brasília) - CAT do Cajú, Curitiba (PR)

Internacional x Palmeiras, às 15h (de Brasília) - Morada dos Quero-Queros, Alvorada (RS)

20 de outubro de 2021

Vasco da Gama x Flamengo, às 17h (de Brasília) - São Januário, Rio de Janeiro (RJ)

Jogos de volta

22 de outubro de 2021

Atlético-MG x Botafogo, às 16h (de Brasília) - SESC Alterosas, Belo Horizonte (MG)

24 de outubro de 2021

Palmeiras x Internacional, às 10h30 (de Brasília) - Allianz Parque, São Paulo (SP)

25 de outubro de 2021

São Paulo x Athletico-PR, às 16h (de Brasília) - Marcelo Portugal Gouvêa, Cotia (SP)

26 de outubro de 2021

Flamengo x Vasco da Gama, às 15h15 (de Brasília) - Estádio da Gávea, Rio de Janeiro (RJ)

Voltar ao início

Onde vão passar os jogos das quartas de final do Brasileirão sub-20?

O Atlético-MG terminou na terceira colocação (Foto: Bruno Sousa/Atlético-MG)

As partidas do Brasileirão sub-20 tem transmissão em vários canais: são transmitidas na TV Bandeirantes, na TV aberta, no SporTV, na TV fechada, e na elevensports.com, por streaming.

Voltar ao início