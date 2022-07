Athletico-PR x Bahia: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais das oitavas de final da Copa do Brasil

Partida acontece nesta terça-feira (12), pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil; veja como acompanhar na TV e na internet

Athletico-PR e Bahia se enfrentam nesta terça-feira (12), na Arena da Baixada, a partir das 20h30 (de Brasília), pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. A partida terá transmissão ao vivo exclusivamente pelo streaming online do Prime Video - veja aqui como acompanhar. Na GOAL, você acompanha o duelo em tempo real.

Como venceu o primeiro jogo de virada por 2 a 1, o Furacão precisa apenas de um empate para avançar às quartas de final. Caso o Bahia vença por um gol de diferença, a vaga será decidida em cobranças de pênaltis.

Para o confronto decisivo, o técnico Felipão pede atenção com bola aérea - sofreu 15 gols em 17 jogos, sendo sete em cruzamentos na área.

"Quando acontece uma situação como hoje (contra o Goiás), vamos trabalhar em cima dessa bola, dessa situação, com os jogadores que temos, para que a gente melhore posicionamentos, ou individualmente se faça uma marcação melhor, para dificultar, não dar tanta chance para o adversário", apontou o treinador.

Do outro lado, o Bahia não poderá contar com Didi e Rildo, que que não podem atuar pela Copa do Brasil, mas o técnico Enderson Moreira terá os retornos de Zé Vitor, Raí e Warley.

Prováveis escalações

Possível escalação do Athletico-PR: Bento; Khellven, Pedro Henrique, Nicolás Hernández, Abner; Hugo Moura, Christian, David Terans; Pedro Rocha, Cuello e Pablo.

Possível escalação do Bahia: Danilo Fernandes; Douglas Borel, Ignácio, Luiz Otávio, Luiz Henrique; Patrick de Lucca, Rezende, Lucas Mugni, Danielzinho; Matheus Davó e Hugo Rodallega.

Desfalques da partida

Athletico-PR:

Vitor Roque: atuou nesta edição por outra equipe.

Bahia:

Didi e Rildo: não podem atuar pela Copa do Brasil.

MELHORES APOSTAS E DICAS

O Athletico-PR é favorito contra o Bahia nas odds da Sportsbet.io. Para cada $ 1 apostado, paga-se $ 1,75 na vitória do Furacão, $ 3,50 no empate e $ 5,20 caso o Bahia vença.

Outra odd popular é com base nos gols marcados no jogo. Para este duelo, paga-se $1,84 para quem acredita que haverá mais de que 2 gols no jogo, e $ 2,00 para quem não acredita nessa possibilidade. Há também a chance de apostar se o placar final será par, pagando-se $ 1,89, ou ímpar, pagando-se $1,96.

Odds do momento em que o texto foi escrito. 18+. Por favor, jogue com responsabilidade.

Quando é?

JOGO Athletico-PR x Bahia DATA Terça-feira, 12 de julho de 2022 LOCAL Arena da Baixada - Curitiba, PR HORÁRIO 20h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (CE)

Assistentes: Eduardo Goncalves da Cruz (MS) e Nailton Junior de Sousa (CE)

Quarto árbitro: Leonardo Ferreira Lima (PR)

VAR: Rodrigo Nunes de Sa (RJ)

Últimos resultados e próximos jogos

Athletico-PR

JOGO CAMPEONATO DATA Libertad 1 x 1 Athletico-PR Copa Libertadores 6 de julho de 2022 Goiás 2 x 1 Athletico-PR Brasileirão 10 de julho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Athletico-PR x Internacional Brasileirão 16 de julho de 2022 16h30 (de Brasília) Athletico-PR x Atlético-GO Brasileirão 20 de julho de 2022 19h30 (de Brasília)

Bahia

JOGO CAMPEONATO DATA Bahia 0 x 0 Grêmio Série B 3 de julho de 2022 Vila Nova 1 x 1 Bahia Série B 8 de julho de 2022

Próximas partidas