Atacante do Lille castiga o Milan como só Rivaldo havia conseguido na Europa

Yusuf Yazici fez os três gols sobre os italianos dentro do estádio de San Siro, em duelo válido pela Europa League

O vive uma excelente fase na italiana, liderando o certame de forma invicta após seis rodadas. Mas diante dos franceses do , em duelo válido pela terceira rodada da fase de grupos da , a primeira derrota da temporada foi pesada: 3 a 0 dentro de San Siro.

O caráter histórico se fez presente no carrasco milanista: o turco Yusuf Yazici fez todos os tentos para os franceses. Em partidas válidas por competições continentais, apenas uma vez um jogador havia marcado um hat-trick sobre o gigante italiano dentro do estádio de San Siro: em 2000, o brasileiro Rivaldo fez os três gols em um emocionante 3 a 3 dos Rossoneri contra o , em confronto válido pela edição 2000-01 da .

Rivaldo era, na época, a grande referência técnica do Barcelona e vivia um de seus melhores momentos no futebol. Em 1999 havia sido eleito melhor jogador do mundo, tanto pela Fifa quanto na Bola de Ouro da France Football, e estava no caminho entre as Copas do Mundo de 1998 e 2002 – quando colocou seu nome definitivamente na história dos grandes camisas 10 da seleção brasileira.

Naquele 18 de outubro de 2000, Rivaldo abriu o placar em cobrança de falta rasteira, mas o Milan empatou através de chute de longa distância desferido por Albertini, que voltaria a marcar para colocar os donos de casa na frente. O segundo tento de Rivaldo também foi em cobrança de falta, mas desta vez acertando o ângulo do goleiro Christian Abbiati. José Mari fez o terceiro para os italianos, mas Rivaldo não queria negociar uma derrota para o Barça e o seu terceiro gol veio através de uma cabeçada – completando cruzamento de um jovem Xavi.

O Milan tinha um timaço e vivia como uma das maiores potências da e do continente. A realidade atual, mesmo com um veterano Ibrahimovic em grande fase, está longe daquela, apesar dos bons sinais dados na Serie A italiana. Yusuf Yazici, o turco que igualou a marca que antes era apenas de Rivaldo, que o diga.

A CONTAGEM NÃO PARA POR AQUI 👀



6️⃣ gols em 3️⃣ jogos na @EuropaLeague 💪!



Quem segura o @yaziciyusuf97 🔥?#AllezLeLOSC pic.twitter.com/YxmHPidoAj — LOSC Lille PT (@LOSC_PT) November 5, 2020

Com o resultado, o Lille ocupa a liderança do Grupo H da Europa League com um ponto de vantagem em relação ao Milan.