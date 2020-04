Arthur avisa o Barcelona: não quer nem escutar propostas

O meia pretende seguir no clube, mesmo com interessados nele

Considerando que ainda tem um futuro pela frente no , o meia Arthur não tem interesses de ouvir propostas para sair na próxima janela, nem mesmo para a , uma das interessadas em seu futebol.

De acordo com o jornal espanhol Mundo Deportivo, o brasileiro já avisou ao Barça a sua intenção se permanecer no clube, que chegou em 2018, apesar dos rumores de interessados e sua contratação, e da possibilidade de o próprio clube cogitar negociá-lo.

Com contrato até 2024, Arthur tem visto a concorrência aumentar desde que se juntou ao Barcelona, principalmente com a chegada de Frank De Jong e a sua própria queda de rendimento em algumas oportunidades. No entanto, o brasileiro acredita ainda ter muito o que mostrar no clube e espera alcançar o sucesso jogando no Camp Nou: "me vejo jogando por muitos anos em Barcelona", disse ao Gazzetta dello Sport.

Além disso, o ex-jogador do confia que está no caminho para poder oferecer o seu melhor ao Barcelona, como a promessa que era quando chegou à Espanha, apelidado de "novo Xavi".

Seguindo um plano intensivo de treinamento para manter a forma em meio a paralisação da por conta da pandemia de Covid-19 e para afastar alguns problemas que afetaram durante a temporada, o meia já se considera bem estabelecido em Barcelona e pretende ficar por lá.

A saída de Arthur tem sido bastante comentada, com o interesse claro da Juventus e com a necessidade do Barcelona de incluir jogadores para realizar alguns sonhos, como Lautaro Martínez, da Inter de Milão, mas, com a intenção do meia de permanecer no Barça, os caminhos devem ser outros.

O meia de 23 anos, está em sua segunda temporada na , somando 67 partidas disputadas pelo Barcelona, além de quatro gols marcados, seis assistências e dois títulos conquistados, incluindo um Campeonato Espanhol.