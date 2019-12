Arthur em baixa no Barcelona: perde muitas bolas e recupera poucas

Jogo do final de semana contra o Atlético mostra os números preocupantes do brasileiro

Depois de três partidas fora do time titular, Arthur voltou a integrar os onze na partida de domigo, contra o Atlético. O meia, no entanto, não terminou o jogo em campo, depois do baixo desempenho que apresentou na partida acabou sendo substituido pelo técnico Ernesto Vlaverde.

Arthur foi o segundo jogador que mais perdeu bolas, 12, e o meio campista que menos as recuperou, apenas 4. Os números do brasileiro ficam muito abaixo do esprado para ele, considerando que sua principal virtude deveria ser o trabalho de bola. Embora seu rendimento tenha melhorado durante a partida, Arthur não vem mostrando o que é esperado dele.

Essa foi a primeira partida como titular do meia desde que ele voltou da Seleção. Ernesto Valverde havia dito que o jogador tinha voltado bem dos jogos, além de o próprio Arthur não ter declarado nenhum desconforto, mas mesmo assim o técnico preferiu deixá-lo de fora de confrontos importantes, como contra pela Liga dos Campeões. Os números dele, comparados aos de seus companheiros, pode explicar sua ausência, mesmo com a boa condição física.