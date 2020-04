Alvo da Inter, Arthur manda recado: "meu tempo no Barcelona ainda não chegou ao fim"

Equipe italiana pede brasileiro para facilitar negócio por Lautaro Martínez, alvo do clube catalão

Enquanto o está de olho em Lautaro Martinez, um dos jogadores mais disputados por clubes europeus, a pensa em um nome como troca: Arthur, meia brasileiro.

Além de ser considerado um jogador extremamente técnico, dinâmico e tático, o clube italiano estaria precisando de um meia. No entanto, apesar dos espanhóis deixar claro que Arthur faz parte dos planos para a próxima temporada, o jogador também foi enfático ao comentar sobre o interesse da Inter.

"Para qualquer jogador, é um orgulho associar seu nome a clubes importantes e de renome mundial como o Inter, e a um grande treinador e um elenco impressionante. No entanto, minha cabeça está apenas pensando no Barcelona, ​​estou muito confortável no clube e na cidade. Honestamente, me vejo vestindo a camisa do Barça por muitos anos.", disse em entrevista à 'Gazzetta dello Sport'.

"Sinto-me muito integrado, cada vez mais me sinto melhor fisicamente, assim como o jogo da equipe. Agora aproveito a oportunidade para me recuperar completamente e estou ansioso para que a competição volte para enfrentar todos os desafios que temos. Penso apenas nisso", completou.

Vale destacar que o Barcelona ofereceu algumas peças para a Internazionale, como Arturo Vidal, Junior Firpo e Nelson Semedo, mas nenhum agradou. Além de Arthur, a Inter quer Carles Aleñà para liberar Lautaro para o clube catalão.