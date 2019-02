Arsenal estuda pagar 5 milhões de euros por promessa do Ituano

Também desejado por grandes clubes do Brasil, Gabriel Martinelli tem sido uma das sensações do Campeonato Paulista

O Arsenal entrou forte na disputa para contratar Gabriel Martinelli, que tem sido uma das sensações do Campeonato Paulista com a camisa do Ituano. O Blog Ora Bolas sabe que o nome do jovem meia-atacante já foi aprovado pela diretoria do clube inglês, que agora estuda avançar com uma proposta de 5 milhões de euros (R$ 21,4 milhões) pela transferência jogador.

Também na mira de Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Palmeiras e Santos e perto de obter passaporte italiano, Martinelli está avaliado (na totalidade dos direitos econômicos) em aproximadamente 10 milhões de euros (R$ 42,7 milhões), um valor considerado fora da realidade do futebol brasileiro.

Formado no Corinthians e tendo evoluído na base do próprio Ituano, o meia-atacante chegou a passar por um período de avaliação no Manchester United em 2017. Deixou boa impressão e, desde então, tem sido acompanhado com atenção por olheiros ingleses.

Gabriel Martinelli tem 17 anos e foi autor de seis gols em apenas quatro jogos na última edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Agora, no Campeonato Paulista, já balançou a rede três vezes em nove partidas.