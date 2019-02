Joia do Ituano brilha os olhos de grandes do Brasil, mas deve rumar à Europa

Meia-atacante Gabriel Martinelli, de 17 anos, está na mira de Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Palmeiras e Santos

Gabriel Martinelli é um dos nomes mais comentados nos bastidores do futebol brasileiro no começo de 2019. O Blog Ora Bolas apurou que o meia-atacante de apenas 17 anos do Ituano já recebeu sondagens de Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Palmeiras e Santos.

Apesar do amplo mercado interno, o clube do interior paulista prioriza uma negociação com a Europa, sobretudo porque sonha encaixar até 10 milhões de euros (R$ 42 milhões) com uma transferência no meio do ano. O elevado valor, vale destacar, leva em consideração eventuais variáveis em bonificações por metas atingidas.

Formado no Corinthians e tendo evoluído na base do próprio Ituano, Martinelli chegou a passar por um período de avaliação no Manchester United em 2017. Deixou boa impressão e, desde então, tem sido acompanhado com atenção por olheiros ingleses.

Autor de seis gols em apenas quatro jogos na última edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o jovem atacante natural de Guarulhos, que está em processo de obtenção de passaporte italiano, também já é um dos principais destaques do Paulistão - balançou a rede duas vezes em sete partidas, além de ser hoje o terceiro jogador com mais participações diretas em gols, atrás de Jean Mota, do Santos, e Wesley, do Bragantino.