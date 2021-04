Arrascaeta, digno de todas as valorizações, é imprescindível ao Flamengo

De 2019 até hoje, o uruguaio só não marcou mais gols do que Bruno Henrique e Gabigol... mas só os números não contam toda a história

O Flamengo sobrou contra o Bangu, na vitória por 3 a 0 que marcou a estreia do time titular rubro-negro, e do técnico Rogério Ceni, nesta temporada 2021. Dentre os destaques, Giorgian De Arrascaeta foi o maior deles.

Foi do uruguaio o gol mais bonito da noite, o segundo do Flamengo, depois do tento de Bruno Henrique e antes do de Gabigol. Arrascaeta, cercado por ao menos quatro adversários, demonstrou velocidade de pensamento e habilidade para, na entrada da área, acertar um belo chute rasteiro.

Enquanto negocia uma renovação em seu contrato, hoje válido até 2023, para ganhar uma valorização salarial, Arrascaeta segue demonstrando em campo que é imprescindível neste Flamengo. Ele já está na história do clube, é claro, assim como a maior parte de seus companheiros: foi dele, afinal de contas, no limite do que o seu corpo poderia fazer, a assistência para o primeiro gol rubro-negro no épico título da Libertadores em 2019. Giorgian também foi o líder de assistências dos últimos dois Brasileirões, ambos conquistados pelo Flamengo – 14 em 2019 e nove em 2020.

Desde que este Flamengo atual foi montado, em 2019, Arrascaeta só não fez mais gols do que Bruno Henrique (57) e Gabriel Barbosa (71): foram 31 tentos na conta do uruguaio, incluindo pinturas como a bicicleta sobre o Ceará que chegou a concorrer pelo Prêmio Puskas, da Fifa. Com 32 assistências neste período, considerando também todas as competições oficiais disputadas, é de forma isolada o maior garçom da equipe.

Números à parte, Arrascaeta também é imprescindível pela sua liderança e por aparecer costumeiramente nos momentos de dificuldades. Um exemplo marcante foi a sua exibição contra o Palmeiras, no empate por 1 a 1 (com assistência dele, inclusive) com a equipe rubro-negra entrando em campo com metade do time composto por jovens, em meio a um surto de contaminação de covid-19 por parte dos jogadores flamenguistas no Brasileirão de 2020. Se o Rubro-Negro foi campeão brasileiro com um ponto de vantagem sobre o Internacional, aquele ponto considerado improvável – pelas condições da partida - teve o peso de uma tonelada.

Após os 3 a 0 sobre o Bangu, o autor do golaço comemorou a vitória mas alertou: “Começamos bem, mas temos que melhorar”. Digno de receber a valorização que procura (e que já foi dada, financeiramente, à maior parte dos jogadores de 2019), Arrascaeta foi, é e mostra que seguirá sendo indispensável para o Flamengo.