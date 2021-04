Estreia "pra valer" do Flamengo em 2021 reforça a sensação de que 2020 não acabou

No primeiro jogo do time com Rogério Ceni no banco e as maiores estrelas em campo, o Bangu não teve chances

Vigente campeão brasileiro, o Flamengo estreou com sua força máxima nesta nova temporada 2021. Depois de seis jogos sob o comando de Maurício Souza no Campeonato Carioca, com jovens bons valores como Hugo Moura e Rodrigo Muniz mostrando que podem ser úteis, o Rubro-Negro entrou em campo, pela primeira vez nesta nova caminhada, com Rogério Ceni na área técnica e sua constelação de estrelas no gramado. A vítima foi o Bangu, que pouco pôde fazer para evitar a derrota por 3 a 0.

Se neste mundo pandêmico a impressão geral é de que 2020 ainda não acabou apesar de já estarmos em março de 2021, a primeira impressão dada pelo Flamengo também é de que as coisas seguem iguais. O Rubro-Negro sobra em campo. A estreia, pouco mais de um mês depois da última partida pelo Brasileirão da temporada anterior, teve praticamente todos os fatores que marcaram a equipe no caminho de seu oitavo título nacional.

Willian Arão tranquilo na zaga, apesar de estar ali improvisado, Gerson comandando o meio-campo, Filipe Luís esbanjando categoria para ditar o ritmo de jogo enquanto orientava seus companheiros... e Bruno Henrique, Arrascaeta e Gabigol balançando as redes.

O primeiro gol veio antes do intervalo, com Bruno subindo ao ponto mais alto possível para cabecear no cantinho do goleiro; o segundo, já na etapa derradeira, teve a impressão digital daquele que, há tempos, mostra ser um dos meias mais decisivos e habilidosos em ação no futebol brasileiro. Arrascaeta estava cercado de camisas brancas banguenses na entrada da área. O uruguaio gingou o corpo, como que buscando o mínimo espaço para sua próxima ação. Não conseguiu encontrar o que desejava e, quando subitamente foi surpreendido com a chegada de alguém para lhe tirar a bola, pôs a esfera entre as pernas do oponente antes de finalizar rasteiro no fundo das redes. Golaço. Gabriel Barbosa, em bela finalização, deu números finais ao encontro.

Gabigol foi artilheiro do Flamengo na campanha do último título brasileiro. Foram 14 gols e duas assistências. Bruno Henrique balançou as redes nove vezes e serviu seus companheiros outras sete enquanto Arrascaeta foi o garçom do time, com nove assistências além dos oito tentos em seu nome. O uruguaio participou diretamente de 17 gols rubro-negros na conquista do Brasileirão 2020, mais apenas do que Bruno Henrique e Gabriel – 16 cada.

A temporada mudou, mas eles seguem decidindo e mostrando que a diferença do Flamengo para os seus pares é gigantesca. Não conseguir transformar todas as boas chances criadas em gols segue como um asterisco daqueles que existem apenas para mostrar que, ainda nem tudo sejam flores, as coisas podem melhorar. No estadual, o Rubro-Negro chegou a 16 pontos (13 deles somados com o time alternativo) e lidera de forma isolada o certame.

É impossível, entretanto, não pensar já na Supercopa do Brasil que se avizinha. Campeão do Brasileirão, o Flamengo enfrenta o Palmeiras, campeão da Copa do Brasil e que também levantou a última Libertadores. A temporada 2020 terminou com a discussão sobre qual dos dois clubes, as maiores potências futebolísticas nestes últimos anos por aqui, foi o melhor. A temporada 2021 de confrontos nacionais vai começar com um pequeno esboço desta tão aguardada resposta.