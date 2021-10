Arminia Bielefeld x Borussia Dortmund: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo neste sábado (23), às 10h30 (de Brasília), pela Bundesliga; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Arminia Bielefeld recebe o Borussia Dortmund na Schuco Arena neste sábado (23), às 10h30 (de Brasília), em jogo válido pela Bundesliga. O jogo tem transmissão ao vivo pelo aplicativo do One Football. Pela Goal , você pode acompanhar o duelo ao vivo clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Arminia Bielefeld x Borussia Dortmund DATA Sábado, 23 de outubro de 2021 LOCAL Schüco Arena - Bielefeld, Alemanha HORÁRIO 10h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



O One Football, em aplicativo, transmite o duelo pelo Campeonato Alemão neste sábado. Na Goal , o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Com cinco empates e três derrotas até o momento, o Arminia faz a segunda pior campanha da competição e se mantém na penúltima posição da Bundesliga. Na outra ponta, o Borussia precisa da vitória para atingir a primeira posição e torcer para o Bayern de Munique perder o duelo contra o Hoffenheim, no mesmo dia e horário.

O Dortmund quer se recuperar da pancada e voltar vencendo no Campeonato Alemão, após ter sido derrotado para o forte Ajax, de Antony, por 4 a 0. O Arminia, que não disputa a Liga dos Campeões, precisa de foco e organização para escapar da zona de rebaixamento.

Haaland, com nove gols, é o artilheiro da competição ao lado de Lewa, do Bayern.

No Arminia, o meia Wimmer não será opção do técnico Kramer, já que tomou o segundo cartão no último duelo contra o Augsburg.

Provável escalação do Arminia: Ortega; Laursen, Nilsson, Pieper e Brunner; Kunze, Prieti e Schöpf; Okugawa; Serra e Hack.

Provável escalação do Dortmund: Kobel; Schulz, Hummels, Akanji e Meunier; Brandt, Witsel e Bellingham; Malen, Haaland e Reus.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ARMINIA BIELEFELD

JOGO CAMPEONATO DATA Arminia Bielefeld 1 x 4 Bayer Leverkusen Campeonato Alemão 03 de outubro de 2021 Augsburg 1 x 1 Arminia Bielefeld Campeonato Alemão 17 de outubro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Arminia Bielefeld x Borussia Dortmund Campeonato Alemão 23 de outubro de 2021 15h45 (de Brasília) Mainz x Arminia Bielefeld Copa da Alemanha 26 de outubro de 2021 15h45 (de Brasília)

BORUSSIA DORTMUND

JOGO CAMPEONATO DATA Borussia Dortmund 3 x 1 Mainz Campeonato Alemão 16 de outubro de 2021 Ajax 4 x 0 Borussia Dortmund UEFA Champions League 19 de outubro de 2021

Próximas partidas