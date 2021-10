Bayern de Munique x Hoffenheim: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo neste sábado (23), às 10h30 (de Brasília), pela Bundesliga; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Bayern recebe o Hoffenheim em casa neste sábado (23), às 10h30 (de Brasília), em jogo válido pela Bundesliga. O jogo tem transmissão ao vivo pelo aplicativo do One Football. Pela Goal , você pode acompanhar o duelo ao vivo clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Bayern de Munique x Hoffenheim DATA Sábado, 23 de outubro de 2021 LOCAL Allianz Arena - Munique, Alemanha HORÁRIO 10h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

O One Football, em aplicativo, transmite o duelo pelo Campeonato Alemão neste sábado. Na Goal , o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

O primeiro colocado duela contra o nono neste sábado para decidir quem sobre na tabela. Para o Bayern, mais três pontos seriam suficientes para se afastar do Borussia momentaneamente. Para o Hoffenheim, caso as situações sejam favoráveis, subirá para sexto colocado, ficando com 14 pontos.

O clube de Munique já possui três vitórias seguidas na competição nos últimos três jogos.

Lewandowski, novamente, vem sendo um dos grandes destaques do Bayern, como um dos artilheiros do Campeonato Alemão, com sete gols marcados.

Pelo Hoffenheim, Larsen e Baumgartner possuem três gols cada, mantendo em empate a artilharia do elenco.

Provável escalação do Bayern: Neuer; Pavard, Suele, Upamecano e Hernández; Kimmich e Sabitzer; Muller (Gnabry), Sané e Coman; Lewandowski.

Provável escalação do Hoffenheim: Baumann; Posch, Grillitsch e Akpoguma; Kaderabek, Samassekou, Geiger e Raum; Baumgartner; Bebou (Larsen) e Kramaric.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BAYERN DE MUNIQUE

JOGO CAMPEONATO DATA Bayer Leverkusen 1 x 5 Bayern de Munique Campeonato Alemão 17 de outubro de 2021 Benfica 0 x 4 Bayern de Munique UEFA Champions League 20 de outubro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Bayern de Munique x Hoffenheim Campeonato Alemão 23 de outubro de 2021 10h30 (de Brasília) Borussia Monchengladbach x Bayern de Munique Copa da Alemanha 27 de outubro de 2021 15h45 (de Brasília)

HOFFENHEIM

JOGO CAMPEONATO DATA Stuttgart 3 x 1 Hoffenheim Campeonato Alemão 02 de outubro de 2021 Hoffenheim 5 x 0 Colônia Campeonato Alemão 15 de outubro de 2021

Próximas partidas