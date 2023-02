Argentinos Juniors x Racing ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Argentino 2023

A partida será disputada neste sábado (4), no Estádio Diego Armando Maradona; veja como acompanhar na TV e na internet

Argentinos Juniors e Racing se enfrentam neste sábado (4), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Diego Armando Maradona, pela segunda rodada do Campeonato Argentino de 2023. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Após estrear com derrota fora de casa na competição, o Argentinos Juniors quer dar a volta por cima em casa e conquistar os primeiros três pontos no torneio. Para o duelo, a equipe argentina terá Leonardo Heredia como desfalque, já que o atleta foi expulso na estreia da competição contra o Rosario central.

Do outro lado, o San Lorenzo estreou com vitória, e quer conquistar os seis pontos na competição. Para a partida, a equipe vai com força máxima, sem nenhum atleta lesionado ou suspenso.

Em toda a história, este será o 67º confronto entre as equipes. O Racing leva vantagem no retrospecto com 30 vitórias, enquanto o Argentinos Juniors tem 20, além de 16 empates entre os times.

Prováveis escalações

Escalação do provável Argentinos Juniors: Federico Lanzillotta; Kevin Mac Allister, Miguel Ángel Torrén, Lucas Villalba, Thiago Nuss; Federico Redondo, Franco Moyano, Alan Rodríguez, Luciano Sánchez; Gabriel Ávalos e Gastón Verón.

Escalação do provável Racing: Gabriel Arias; Iván Pillud, Leandro Sigali, Emiliano Insúa, Gonzalo Piovi; Aníbal Moreno, Juan Nardoni, Maximiliano Moralez; Matías Rojas, Maximiliano Romero e Johan Carbonero.

Desfalques

Argentinos Juniors

Leonardo Heredia está suspenso.

Racing

Sem desfalques confirmados.

Quando é?