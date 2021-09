Argentinos do Tottenham podem ser punidos por viajar à América do Sul?

O clube, segundo o Telegraph, não autorizou Lo Celso e Romero a virem defender a Argentina

O dia seguinte do fatídico jogo entre Brasil e Argentina, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, continua rendendo. A notícia agora, vinda da imprensa britânica, é de que Giovani Lo Celso e Cristian Romero, do Tottenham, não foram liberados pelo clube para viajar à América do Sul. Os dois vão voltar à Inglaterra antes do encerramento da Data Fifa.

O polêmico jogo entre Brasil e Argentina ainda está longe de acabar. Interrompida no início do primeiro tempo pela Anvisa, que pedia a retirada de quatro jogadores argentinos do estádio, a partida ainda vive uma grande indefinição sobre quando e se vai ser retomada. Enquanto isso, dois jogadores estão na mesma situação em relação ao clube que defendem.

Segundo o jornal britânico Telegraph, Giovani Lo Celso e Cristian Romero, dois dos jogadores que, segundo a Anvisa, descumpriram a regra para entrada de viajantes em solo brasileiro, não foram liberados pelo Tottenham para viajar. Os dois, assim como o colombiano Davinson Sánchez teriam descumprido as ordens e viajado por conta própria.

O Tottenham, seguindo a proibição da Premier League como um todo, não teria liberado os jogadores de seleções sul-americanas para viajar, isso porque dez países do continente estão na chamada lista vermelha da Covid-19. A medida, que afetou também atletas brasileiros, foi tomada para evitar que os atletas percam jogos com seus clubes por serem obrigados a cumprir 10 dias de isolamento ao voltarem ao Reino Unido.

Enquanto isso, os outros dois atletas envolvidos no ocorrido na Neo Química Arena, Emiliano Martínez e Emiliano Buendía, ambos do Aston Villa, haviam chegado em um acordo com o clube para poderem defender a seleção argentina. Neste caso, a dupla combinou com o time que jogaria as duas primeiras partidas da rodada tripla e, depois, antes do terceiro jogo, voltariam à Inglaterra, de forma que o período de quarentena atrapalhasse menos.

Lo Celso e Romero podem ser punidos pelo Tottenham?

Segundo o Telegraph, o Tottenham deve aplicar uma multa a dupla pelo descumprimento da ordem recebida. Além disso, por conta da quarentena obrigatória, eles devem perder os próximos três jogos dos Spurs: Crystal Palace (dia 11) e Chelsea (19), ambos pelo Campeonato Inglês, e Rennes (16), pela Conference League.

Lo Celso e Romero, conforme confirmou a seleção argentina, não vão jogar a terceira partida da Data Fifa, contra a Bolívia, e estrão retornando ao clube.

O Tottenham ainda não se pronunciou oficialmente sobre o caso.