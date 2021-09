Quando vai ser Brasil x Argentina após suspensão? Vai ter WO?

Duelo pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022 foi interrompido por ação de agentes da Anvisa

O duelo entre Brasil e Argentina deve estar longe de terminar. A partida foi paralisada após representantes da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) solicitarem a retirada de quatro jogadores argentinos que violaram as regras sanitárias para entrar no país.

A seleção brasileira, por outro lado, optou por continuar no gramado após a Argentina decidir se retirar do campo. No entanto, a atitude dos jogadores argentinos podem acarretar em outras consequências.

Existem duas possíveis resoluções para esse conflito: a saída da Argentina do campo ser caracterizada como WO ou reiniciar a partida do minuto que foi paralisado, já que houve a interrupção por "força maior".

O WO consiste na derrota por 3 a 0, além de uma multa pelo abandono da partida. A Fifa deverá analisar a súmula da partida para decidir o desfecho do duelo. A organização já emitiu uma nota dizendo que "os órgãos disciplinares analisaram os próximos passos".

A outra resolução seria continuar o duelo do minuto paralisado, porém, a falta de datas por conta da pandemia é o grande entrave para marcar uma nova data.

A Conmebol nada pode fazer neste caso, já que apenas cuida da parte operacional das partidas que são responsabilidade da Fifa. O próximo passo, agora, é esperar a decisão da entidade, que pode se estender até o Tribunal da Arbitragem do Esporte, na Suiça.

O Brasil entra em campo pelas eliminatórias nesta quinta-feira (9), contra o Peru, às 21h30, na Arena Pernambuco. Já a Argentina enfrenta a Bolívia no mesmo dia, às 20h30, em Buenos Aires.