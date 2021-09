Jogadores argentinos que descumpriram quarentena no Brasil podem ser punidos?

Emiliano Martinez, Emiliano Buendia, Giovani Lo Celso e Cristian Romero omitiram informações ao chegarem ao Brasil, o que gerou suspensão do clássico

A notícia de que quatro jogadores da seleção argentina (Emiliano Martinez, Emiliano Buendia, Giovani Lo Celso e Cristian Romero) haviam furado a quarentena obrigatória para estrangeiros que, como foi o caso deles, vinham de territórios como o Reino Unido, foi dada pela primeira vez no último sábado (04) pelo GE. A 24 horas de antecedência do encontro entre Brasil e Argentina, em jogo atrasado da sexta rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022. Apesar da irregularidade, o técnico da Albiceleste, Lionel Scaloni, escalou três deles como titulares para o jogo.

A presença dos quatro dentro do estádio, descumprindo explicitamente as regras, motivou a paralização e suspensão do encontro , que vinha sendo realizado na Neo Química Arena, depois que agentes da vigilância sanitária entraram dentro do campo. Como os argentinos não aceitaram jogar sem a presença dos quatro atletas, a partida acabou sendo suspensa. E uma das tantas perguntas que permanecem agora é o que poderá acontecer com o quarteto argentino, que teriam mentido em documento oficial ao omitir que passaram pela Inglaterra – o que tornaria obrigatório a realização de um período de quarentena.

"Tudo aquilo que a Anvisa orientou desde o primeiro momento não foi cumprido. Quando a situação foi identificada, os jogadores tiveram a opção de serem isolados no hotel para aguardar serem deportados. (...) Isso não foi cumprido, eles se deslocaram até o estádio e entram em campo. É uma sequência de descumprimento das nossas orientações", disse o diretor-presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, para a TV Globo.

Ainda em seu relato para a TV Globo, Antônio deu a entender que os quatro argentinos poderão ser punidos pelo descumprimento do protocolo sanitário.

“O que sei do aspecto sanitário é que esses quatro jogadores precisam ser deportados do Brasil, serão obviamente autuados e multados. Esses quatro estão descumprindo o regulamento sanitário brasileiro e quem tem a atribuição de punir e zelar somos nós”, afirmou.

Segundo a Anvisa, os argentinos cometeram crime imigratório.