Clubes da Premier League que não liberaram jogadores para a seleção brasileira podem ser punidos?

CBF estuda entrar na Fifa contra Liverpool, Man. City, Man. United, Chelsea, Leeds e Everton; times vetaram vinda dos jogadores por causa da pandemia

A não liberação de jogadores que atuam na Premier League para defender seleções que vão jogar em países da lista vermelha do Reino Unido para Covid-19 segue dando o que falar. A possibilidade agora é recorrer à Fifa por punição.

Enquanto La Liga e Serie A italiana voltaram atrás e permitiram seus jogadores de servirem às suas seleções, a Premier League se manteve firme na decisão e os times não liberaram os atletas às equipes que fossem jogar em países da lista vermelha - que inclui o Brasil e outros países da América do Sul.

Faltando apenas poucos dias para o primeiro jogo da seleção, Alisson, Fabinho, Roberto Firmino (Liverpool), Ederson, Gabriel Jesus (Manchester City), Thiago Silva (Chelsea), Fred (Manchester United), Raphinha (Leeds United) e Richarlison (Everton) não se apresentaram ao técnico Tite. A CBF, se sentindo prejudicada pela decisão, está estudando ir à Fifa pedir uma punição aos clubes em questão. O Chile, que não terá dois convocados, já recorreu à entidade máxima do futebol contra Watford e Blackburn.

Os times ingleses que não liberaram jogadores podem sofrer punição?

Se optar por ir à Fifa, a CBF vai usar como argumento o regulamento da Fifa sobre "Status e Transferência de Jogadores" determina que, em casos em que o clube não libera o jogador para a seleção, ele não pode usar o atleta pelo tempo que durar a convocação e por um período adicional de cinco dias.

A Fifa, que já apelou para a liberação dos jogadores, pode, sim, dar uma punição aos clubes em questão, que não teriam problema em não usar os atletas no período da convocação, já que o futebol local vai parar durante este tempo. No entanto, os cinco dias adicionais tirariam os jogadores da quarta rodada da Premier League e, no caso do Chelsea e do Manchester United, da estreia na fase de grupos da Liga dos Campeões.

Dentro da CBF não é unânime a vontade de ir à Fifa. Segundo o Ge.com, alguns preferem uma uma saída diplomática. A ideia é não ir atrás de uma punição agora e negociar para evitar que o problema se repita na janela de outubro.