Argentina x Paraguai: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Copa América feminina

Jogo acontece nesta sexta-feira (29), pela disputa do terceiro lugar; veja como acompanhar na TV e na internet

Argentina e Paraguai se enfrentam nesta sexta-feira (29), no Estádio Centenário Armenia, a partir das 21h (de Brasília), pela disputa do terceiro lugar da Copa América feminina. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada.

O torneio garante vaga em Paris 2024 para a primeira e segunda colocadas, neste caso, Brasil e Colômbia, além de lugar direto na Copa do Mundo FIFA 2023 para as três primeiras. Desta forma, quem vencer nesta sexta fica com a última vaga ao Mundial.

Após cair na semifinal, a Argentina junta os cacos para tentar terminar a competição com vitória e garantir a classificação para a Copa. Porém, o Paraguai também quer carimbar o passaporte para a Austrália e o duelo em Armenia promete ser eletrizante.

Prováveis escalações

Possível escalação do Argentina: Correa, Cruz, Basualdo, Braun, Stábile, Falfán, Núñez, Bonsegundo, Banini, Rodriguez e Larroquette.

Possível escalação do Paraguai: Bobadilla, Ramona Martínez, María Martínez, Riveros, Bareiro, Godoy, Quintana, Jessia Martínez, Sandoval, Gauto e Fernández.

Desfalques da partida

Argentina:

sem desfalques confirmados.

Paraguai:

sem desfalques confirmados.

Quando é?

JOGO Argentina x Paraguai DATA Sexta-feira, 29 de julho de 2022 LOCAL Estádio Centenário Armenia - Armenia - COL HORÁRIO 21h (de Brasília)

Últimos resultados e próximos jogos

Argentina

JOGO CAMPEONATO DATA Colômbia 1 x 0 Argentina Copa América feminina 25 de julho de 2022 Venezuela 0 x 1 Argentina Copa América feminina 21 de julho de 2022

Próximas partidas

Paraguai

JOGO CAMPEONATO DATA Paraguai 0 x 2 Brasil Copa América feminina 26 de julho de 2022 Equador 1 x 2 Paraguai Copa América feminina 20 de julho de 2022

Próximas partidas