Copa América feminina 2022: seleções, datas, formato de disputa e mais informações do torneio

Confira detalhes sobre a competição que começará em julho deste ano

A nona edição da Copa América, uma das mais aguardadas competições do futebol feminino, está perto de ter início. A competição será realizada na Colômbia, com o começo marcado para o próximo mês de julho.

Das oito edições que já aconteceram, o Brasil venceu sete, sendo o maior vencedor do torneio, e na edição em que não saiu campeão, ficou com o vice-campeonato.

Veja, abaixo, informações do torneio.

Quando começa a Copa América feminina 2022?

A edição deste ano terá início no dia 8 de julho, com o confronto entre Bolívia e Equador, às 18h (de Brasília).

A final do torneio está marcada para o dia 30 de julho, no Estádio Alfonso López, em Bucaramanga, na Colômbia. Confira todas as datas da competição abaixo:

Primeira fase

8/ 9/ 11/ 12/ 14/ 15/ 17/ 18/ 20 e 21 de julho

Disputa 5º lugar

24 de julho

Semifinal

25 e 26 de julho

Disputa 3º lugar

29 de julho

Final

30 de julho - Estádio Alfonso López

Quais são os grupos da Copa América 2022?

A competição conta com dez seleções divididas em dois grupos de cinco. Na fase de grupos, as equipes se enfrentam dentro do próprio grupo, contabilizando cinco rodadas.

As duas primeiras colocadas de cada chave estão classificadas para as semifinais da competição, e classificadas para a Copa do Mundo de 2023.

Já as seleções que terminarem na terceira posição de cada grupo se enfrentarão para definir o quinto colocado da competição, que enfrentará a seleção que terminar em quarto lugar pela repescagem da Copa do Mundo.

Grupo A

Colômbia

Equador

Paraguai

Bolívia

Chile

Grupo B

Brasil

Argentina

Peru

Uruguai

Venezuela

Estádios da Copa América 2022

A competição será realizada na Colômbia, e os jogos serão disputados em três estádios diferentes.

Estádio Olímpico Pascual Guerrero, Cali

Estádio Centenário de Armenia, Armênia

Estádio Alfonso López, Bucaramanga

Onde assistir aos jogos da Copa América feminina?

O SBT, na TV aberta, e o Sportv, na TV fechada, serão os responsáveis pela transmissão do torneio no Brasil.

Qual o canal do SBT?

SKY

Canal digital: 09

Canal HD: 409

NET

Canal digital: 17

Canal HD: 509

VIVO

Canal digital: 222

OI

Canal digital: 11

Claro TV

Canal digital: 23

Algar TV

Canal digital: 701

TV Alphaville

Canal digital: 316

Qual o canal do Sportv?

Por cabo:

CLARO/NET TV: 36, 37, 38 e 39

36, 37, 38 e 39 CLARO/NET TV HD: 537, 538, 539 e 724

537, 538, 539 e 724 VIVO TV HD: 537, 538 e 539

537, 538 e 539 TELECOM: 37, 38 e 39

Por satélite: