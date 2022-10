Diego Maradona: gols, títulos, polêmicas e outros fatos do D10S da Argentina

Com uma carreira brilhante, o ex-camisa 10 é considerado um dos maiores de todos os tempos

Diego Armando Maradona nos deixou em 25 de novembro de 2020. O argentino se tornou um dos maiores e melhores jogadores de futebol de todos os tempos entre conquistas e polêmicas. Nascido a 30 de outubro de 1960, o histórico meia-atacante argentino teve seis décadas de bagagem cheia.

Saudoso por onde passou, sempre envolvido com conquistas e histórias curiosas. Maradona deixou seu nome na história o futebol, sem nenhuma brecha para ser esquecido algum dia. E para celebrar a vida do D10S, a GOAL repassa parte de sua carreira e de seus números no mundo do futebol.



Quantos gols Maradona marcou?

A carreira de Maradona foi muito mais do que os gols marcados e, até por isso, muitos não sabem ao certo quantos tentos o argentino marcou, mas foram 346 em 679 partidas, entre clubes e seleção, e a nas mais diversas competições.



Argentinos Juniors (1976-81)

Getty Images

Pelo clube que o revelou para o futebol, Maradona tem 116 gols em 166 jogos disputados, com uma média de 0,7 gol por partida, isso porque atuou com a camisa do clube quando era bem novo, entre os 16 e 21 anos de idade.

Boca Juniors (1981-82)

Archivo

Durante a primeira passagem pelo clube argentino, Maradona anotou 28 gols em 40 jogos, mantendo a média de 0,7 gol por partida disputada.

Barcelona (1982-84)

Getty

Antes de Lionel Messi, Maradona representou a Argentina no clube catalão, em sua passagem pelo time foram 38 gols feitos em 58 aparições, tendo diminuído ligeiramente a média para 0,65 gol por jogo.

Napoli (1984-91)

Altitude

Foi então que Maradona desembarcou na Itália para fazer história com a camisa do tradicional Napoli. Em 259 partidas disputadas com a camisa do clube, balançou as redes em 115 oportunidades e, mesmo que tenha diminuído ainda mais sua média - que foi para 0,44, teve um número impressionante de tentos.

Sevilla (1992-93)

Getty Images

Apesar de poucos jogos, apenas 29, Maradona marcou sete gols em sua segunda passagem pelos gramados espanhóis.

Newell's Old Boys (1993-94)

Archivo

Este foi o único time pelo qual Maradona não balançou as redes. Foram apenas cinco jogos e o camisa 10 da seleção passou em branco em todos eles.

Boca Juniors (segunda passagem) (1995-97)

Getty Images

Sua segunda passagem pelo Boca foi bem mais curta, apenas 31 jogos, mas que foram o suficiente para que o meia-atacante marcasse mais sete gols com a camisa amarela e azul.

Seleção argentina (1977-94)

Ícone incontestável da albiceleste, Maradona fez 91 partidas vestindo a camisa de sua seleção, nos quais marcou 34 vezes, sendo oito nas quatro Copas do Mundo nas quais defendeu seu país, sendo que um deles é constantemente considerado como o mais bonito da história da competição.

Quais títulos Maradona conquistou?

A galeria de Maradona conta com 12 títulos conquistados coletivamente, além de uma série de honrarias pessoais que recebeu ao longo de seus 21 anos de carreira.

Boca Juniors: Campeonato Argentino (metropolitano) - 1981

Barcelona: Copa do Rei - 1983; Copa da Liga Espanhola - 1983; Supercopa da Espanha - 1983

Napoli: Copa da UEFA -1989; Campeonato Italiano - 1987 e 1990; Copa da Itália - 1987; Supercopa da Itália - 1990

Seleção argentina: Copa do Mundo - 1986; Troféu Artemio Franchi - 1993; Campeonato Mundial sub-20 - 1979

Entre os prêmios individuais estão: Fifa 100 (2004); Melhor jogador da Copa do Mundo Fifa (1986); Seleção Argentina de Todos os Tempos (2016) entre tantos outros.

Polêmicas

A carreira já tão bem-sucedida de Maradona poderia ter sido ainda mais se não fossem as inúmeras polêmicas em que se envolveu, principalmente antes de se aposentar. Uma das maiores foi o uso de drogas, além do corte no meio da Copa do Mundo de 1994 por ter sido pego no antidoping.



Problemas com drogas

O argentino há muito tempo tem um problema com drogas, tendo sido internado várias vezes depois de ter quase morrido.

Enquanto vivia um dos pontos mais altos de sua carreira, quando atuava pelo Napoli, Maradona viveu uma de suas maiores derrotas. Depois de ter sido pego no antidoping que acusou o uso de cocaína, o jogador foi banido pela Fifa por 15 meses.

Além disso, teve sua prisão decretada na Itália por acusação de envolvimento com o tráfico e por ter oferecido cocaína a três prostitutas.

La Mano de Dios

Nas quartas de final da Copa do Mundo de 1986, mesmo jogo em que marcou um dos gols mais bonitos da história das Copas, Maradona fez também um dos gols mais lembrados do mundo.

O primeiro gol da vitória argentina por 2x1 , aos seis minutos do segundo tempo, foi de Maradona, com a mão. O camisa 10 saiu correndo e comemorando, dizendo para seus companheiros fazerem o mesmo para que o árbitro não invalidasse o lance, e deu certo, mesmo com a enorme reclamação dos ingleses.

Ao final da partida, perguntado sobre, Maradona disse: "Lo marqué un poco con la cabeza y un poco con la mano de Dios" ("Marquei um pouco com a cabeça e um pouco com a mão de Deus"), como ficou conhecido o gol, frequentemente lembrado, ainda mais hoje em dia com o VAR.

Copa de 1994

Michael Kunkel/Bongarts

Após os 15 meses de suspensão, que resultaram em três anos sem vestir a camisa da seleção argentina, Maradona só voltou para a albiceleste em 1993, às vésperas da Copa do Mundo do ano seguinte.

No torneio, porém, o craque se viu novamente envolvido em problemas com o doping. Com uma forma física muito melhor do que tinha pouco tempo antes, o jogador foi novamente pego por uso de substâncias e teve de deixar a competição no meio.

Para que a Argentina não fosse desclassificada da Copa, Maradona teve que jurar inocência no uso de efedrina e deixar a delegação imediatamente. Sem seu principal jogador, os hermanos viram seu rendimento cair exponencialmente e foram eliminados.

Família

Até 2003 Maradona foi casado com Claudia Villafañe sua namorada de infância. Com ela, o jogador tem duas filhas, mas, ao longo do tempo, casos extraconjugais foram se tornando públicos e outros dois filhos apareceram. Mais tarde, em 2013, nasceu mais um de seu novo relacionamento.

Relação com Pelé

Durante sua carreira, Maradona nunca escondeu seu desafeto com o brasileiro. Depois de aposentado, porém, o argentino foi apresentador de um talk show e, em certa oportunidade, recebeu Pelé no programa, que foi bastante descontraído e sem rivalidades entre os dois.

FIfa

A relação de Maradona com a Fifa é bastante delicada. O ex-jogador é sempre muito crítico sobre os bastidores da entidade e coleciona falas contra os presidentes.

Carreira como técnico

Getty Images

Antes mesmo de deixar os gramados de vez, Maradona trabalhou como treinador de duas equipes argentina, o Textil Mandiyú e o Racing, entre 1994 e 1995.

Após se aposentar e se estabilizar em sua vida pessoal, Maradona voltou a atuar na beirada do campo para comandar a seleção argentina, que ele sempre havia deixado claro que era o seu objetivo. Entre 2008 e 2010 foi ele quem esteve na beirada do campo para comandar os jogadores, inclusive na Copa do Mundo da África do Sul, em 2010, seu último trabalho no cargo.

Depois disso comando Al Wasl, Al-Fujairah, Dorados de Sinaloa e Gimnasia y Esgrima, seu último trabalho, que deixou em 2019.

