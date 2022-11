GOAL50 2022 Lendas da Copa do Mundo: Pelé x Maradona

Brasileiro e argentino deixaram uma marca na Copa do Mundo, mas quem terá seu voto no GOAL50 Lendas da Copa?

O GOAL50 está de volta e, mais uma vez, os leitores da GOAL terão a chance de escolher os melhores jogadores e jogadoras do planeta, além de prestar homenagem a alguns ícones especiais na nossa categoria Lendas da Copa do Mundo.

O confronto principal na categoria que inaugura este ano é, obviamente, o confronto entre Pelé e Diego Maradona - dois jogadores que são consistentemente considerados entre os melhores que o esporte já conheceu.

Ambos são campeões da Copa do Mundo, com Pelé detendo o recorde de vitórias, tendo conquistado o torneio em três ocasiões - em 1958, 1962 e 1970.

Maradona venceu o torneio uma vez, em 1986, mas seu desempenho durante a competição é regularmente considerado entre os maiores de um jogador na história da Copa do Mundo, com El Pibe arrastando sozinho um time apenas mediano da Argentina para o título no México.

Durante essa campanha, Maradona - usando a braçadeira de capitão - marcou quatro gols decisivos na fase eliminatória, incluindo dois contra a Inglaterra nas quartas de final, e contra a Bélgica, nas semifinais.

Seu segundo gol contra os ingleses é amplamente celebrado como o gol mais bonito de todas as Copas. Foi um momento de excelência individual e inovação suprema do qual apenas El Diez seria capaz, mesmo que seu primeiro gol - da infame 'Mão de Deus' - quatro minutos antes tenha exposto o outro lado de Maradona.

As façanhas de Pelé pelo Santos e pelo Brasil lhe renderam o apelido de Rei do Futebol, pois, além de vencer três Copas do Mundo, foi uma figura decisiva nas primeiras conquistas da seleção.

Em 1958, com apenas 17 anos, ele marcou seis gols, incluindo um hat-trick contra a França, na semifinal, e dois contra a Suécia na grande decisão.

Ele entrou novamente para a lista dos artilheiros em finais 12 anos mais tarde, quando o Brasil derrotou a Itália por 4 a 1 na final de 1970, uma goleada incontestável que selou aquela que talvez seja a melhor performance de uma seleção em uma edição de Copa do Mundo.

No retrospecto geral dos Mundiais, Pelé marcou 12 gols em 14 partidas, à frente dos oito gols em 21 jogos do ídolo argentino.

A dupla dividiu o prêmio de Jogador do Século da Fifa, em 2000, e cada um também foi premiado com uma Bola de Ouro da Copa do Mundo.

Todo mundo tem uma opinião no debate: afinal, Maradona ou Pelé, quem é o maior jogador que já disputou a Copa do Mundo? Agora, o GOAL50 2022 dá a você a oportunidade de votar para que possamos coroar a maior Lenda da Copa do Mundo de todos os tempos.

A votação está aberta do dia 15 de novembro a 18 de dezembro. É fácil assim, participe!

Lembre-se, não é nossa lista, é sua.

