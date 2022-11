Messi confirma despedida no Qatar: “é minha última Copa do Mundo”

A quinta participação em Mundial do craque argentino será, também, sua última chance de buscar o título

Já era esperado, mas agora é oficial: a Copa do Mundo de 2022, no Qatar, é a última de Lionel Messi como jogador da seleção argentina. O craque de 35 anos afirmou sua intenção em entrevista feita na véspera da estreia da Albiceleste na competição. Nesta terça-feira (22), os argentinos enfrentam a Arábia Saudita.

“Certamente esta é a minha última Copa do Mundo, minha última oportunidade de conseguir este grande sonho que eu tenho”, disse Messi, ao lado do técnico Lionel Scaloni. O camisa 10, que está prestes a entrar no seleto grupo de jogadores que mais disputaram edições de Copas do Mundo (esta será a sua quinta), também afirmou estar bem fisicamente e disse não ter feito nenhum tipo de preparação especial para o torneio de seleções.

“Se eu fiz algum tipo de preparação especial? Não. É um momento diferente da temporada, com muito menos jogos. Eu sempre me senti bem com a continuidade das partidas, de jogar. Eu peguei o ritmo, me senti cômodo e foi isso o que busquei até chegar o início deste Mundial. Mas não fiz nada de especial”.

Um dos atletas mais experientes desta edição 2022 da Copa do Mundo, Messi também falou sobre o nervosismo que envolve uma estreia. Especialmente para vários de seus companheiros de seleção, que terão suas primeiras experiências no torneio agora no Qatar.

“Esperamos poder seguir fazendo o que estamos fazendo neste tempo com este grupo, que vem crescendo jogo após jogo, que tem um grupo muito bom que reflete nos gramados. Esperamos um jogo difícil (contra a Arábia Saudita) pelo que significa estrear em um Mundial, porque para muitos será a primeira Copa do Mundo e cada um vai poder, da forma como puder, manejar a ansiedade e os nervos. Mas quando passam os primeiros cinco minutos nós vamos tentar jogar como estamos fazendo, buscando a vitória desde o início e respeitando o rival, como sempre fazemos”.