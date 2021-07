Quais são as seleções com mais títulos na história?

A Argentina pode ter empatado com o Brasil em números de troféus, mas somente a seleção brasileira tem cinco títulos de Copa do Mundo

O futebol é um dos esportes mais apaixonantes e praticados no mundo.Com o fim de dois grandes campeonatos de seleções, Copa América e a Eurocopa, é hora de contabilizar quais são as seleções que mais conquistaram títulos na história do futebol mundial. A Goal fez esse levantamento e agora te mostra tudo.

Em nosso ranking são contabilizados Copa do Mundo, Copa América, Eurocopa, Copa das Confederações e muito mais. O Brasil era lider isolado em todo o mundo, seguindo por Argentina e Uruguai, mas isso já mudou

Pela Copa América 2020, a Argentina levou a melhor sobre o Brasil e empatou no número total de títulos, chegando a 18 taças conquistados. Na sua coleção, o Brasil conquistou cinco Copas do Mundo: 1958, 1962, 1970, 1994 e 2002; quatro Copas das Confederações: 1997, 2005, 2009 e 2013; e nove Copas Américas: 1919, 1922, 1949, 1989, 1997, 1999, 2004, 2007 e 2019.

Já a Argentina, que também conquistou 18 títulos conquistou duas Copas do Mundo: 1978 e 1986; uma Copa das Confederações: 1992; e 15 Copas Américas: 1921, 1925, 1927, 1929, 1937, 1941, 1945, 1946, 1947, 1955, 1957, 1959, 1991, 1993 e 2020.

Outra seleção muito tradicional no futebol mundial, é o Uruguai, a equipe acumula 17 títulos em toda a história sendo duas Copas do Mundo. Pela Europa a primeira seleção a aparecer neste ranking é a Alemanha, campeã mundial em 2014, o time conquistou oito taças.

Outras seleções importantes da Europa aparecem na primeira página do ranking como é o caso da França vencedora da Copa do Mundo 2018, e a Itália vencedora da Euro 2020. Vale lembrar que o México aparece em 4º lugar com nove títulos a frente de outros grandes times. No continente africano, temos o Egito com sete troféus em sua sala.

A Argentina pode ter empatado com o Brasil em números de troféus, mas somente a seleção brasileira que tem cinco títulos de Copa do Mundo em todo o mundo.

Veja o ranking: