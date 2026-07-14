As seleções com mais gols marcados na história da Copa do Mundo

A Copa do Mundo de 2026 se aproxima da decisão, mas a história do torneio continua sendo escrita. A Argentina chega à reta final como atual campeã, após conquistar o tricampeonato ao vencer a França nos pênaltis na final de 2022.

Além dos títulos, a Copa do Mundo também é marcada pelos números. Ao longo de mais de nove décadas de competição, algumas seleções construíram campanhas históricas e acumularam centenas de gols, consolidando seu protagonismo no maior torneio do futebol mundial.

O Brasil segue na liderança do ranking de seleções com mais gols marcados na história da Copa do Mundo, enquanto outras potências, como Alemanha e Argentina, aparecem logo atrás.

A GOAL apresenta o ranking das seleções que mais marcaram gols na história da Copa do Mundo.