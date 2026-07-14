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Ronaldo Rivaldo Ronaldinho Brazil 2002 World CupGetty Images
Pedro Augusto Dias

As seleções com mais gols marcados na história da Copa do Mundo

Copa do Mundo
Brasil
Alemanha
Argentina
Inglaterra
Itália
Espanha
França
Hungria
Uruguai
Listas
CULTURE
Países Baixos

Entre as seleções com mais gols na história das Copas do Mundo, o Brasil lidera o ranking; confira

A Copa do Mundo de 2026 se aproxima da decisão, mas a história do torneio continua sendo escrita. A Argentina chega à reta final como atual campeã, após conquistar o tricampeonato ao vencer a França nos pênaltis na final de 2022.

Além dos títulos, a Copa do Mundo também é marcada pelos números. Ao longo de mais de nove décadas de competição, algumas seleções construíram campanhas históricas e acumularam centenas de gols, consolidando seu protagonismo no maior torneio do futebol mundial.

O Brasil segue na liderança do ranking de seleções com mais gols marcados na história da Copa do Mundo, enquanto outras potências, como Alemanha e Argentina, aparecem logo atrás.

A GOAL apresenta o ranking das seleções que mais marcaram gols na história da Copa do Mundo.

  • Emil Forsberg Sweden 2018

    11Suécia - 87 gols

    1934 - 4 gols

    1938 - 11 gols

    1950 - 11 gols

    1958 - 12 gols

    1970 - 2 gols

    1970 - 4 gols

    1974 - 7 gols

    1978 - 1 gol

    1990 - 3 gols

    1994 - 15 gols

    2002 - 5 gols

    2006 - 3 gols

    2018 - 6 gols

    2026 - 7 gols

    • Publicidade
  • Hungary 1954 World CupGetty Images

    10Hungria - 87 gols

    1934 - 5 gols

    1938 - 15 gols

    1954 - 27 gols

    1958 - 7 gols

    1962 - 8 gols

    1966 - 8 gols

    1978 - 3 gols

    1982 - 12 gols

    1986 - 2 gols

  • Uruguay 1930 World Cup winnersGetty Images

    9Uruguai - 92 gols

    1930 - 15 gols

    1950 - 15 gols

    1954 - 16 gols

    1962 - 4 gols

    1966 - 2 gols

    1970 - 4 gols

    1974 - 1 gol

    1986 - 2 gols

    1990 - 2 gols

    2002 - 4 gols

    2010 - 11 gols

    2014 - 4 gols

    2018 - 7 gols

    2022 - 2 gols

    2022 - 3 gols

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  • Cody Gakpo NetherlandsGetty Images

    8Holanda - 107 gols

    1934 - 2 gols

    1938 - 0 gols

    1974 - 15 gols

    1978 - 15 gols

    1990 - 3 gols

    1994 - 8 gols

    1998 - 13 gols

    2006 - 3 gols

    2010 - 12 gols

    2014 - 15 gols

    2022 - 10 gols

    2026 - 11 gols

  • Marcus Rashford England Wales World Cup 2022Getty

    7Inglaterra - 117 gols

    1950 - 2 gols

    1954 - 8 gols

    1958 - 4 gols

    1962 - 5 gols

    1970 - 11 gols

    1982 - 4 gols

    1986 - 6 gols

    1990 - 7 gols

    1998 - 8 gols

    2002 - 7 gols

    2006 - 6 gols

    2010 - 6 gols

    2014 - 3 gols

    2018 - 12 gols

    2022 - 13 gols

    2026 - 13 gols

  • Alvaro Morata Spain 2022Getty Images

    6Espanha - 121 gols

    1934 - 4 gols

    1950 - 10 gols

    1962 - 2 gols

    1966 - 4 gols

    1978 - 2 gols

    1982 - 4 gols

    1986 - 11 gols

    1990 - 6 gols

    1994 - 10 gols

    1998 - 8 gols

    2002 - 10 gols

    2006 - 9 gols

    2010 - 8 gols

    2014 - 4 gols

    2018 - 7 gols

    2022 - 9 gols

    2026 - 15 gols

  • Italy 2006 World Cup

    5Itália - 128 gols

    1934 - 12 gols

    1938 - 11 gols

    1950 - 4 gols

    1954 - 6 gols

    1962 - 3 gols

    1966 - 2 gols

    1970 - 10 gols

    1974 - 5 gols

    1978 - 9 gols

    1982 - 12 gols

    1986 - 5 gols

    1990 - 10 gols

    1994 - 8 gols

    1998 - 8 gols

    2002 - 5 gols

    2006 - 12 gols

    2010 - 4 gols

    2014 - 2 gols

  • Kylian Mbappe France celebrate 2 Denmark World Cup 2022Getty Images

    4França - 152 gols

    1930 - 4 gols

    1934 - 2 gols

    1938 - 4 gols

    1954 - 3 gols

    1958 - 23 gols

    1966 - 2 gols

    1978 - 5 gols

    1982 - 16 gols

    1986 - 12 gols

    1998 - 15 gols

    2002 - 0 gols

    2006 - 9 gols

    2010 - 1 gol

    2014 - 10 gols

    2018 - 14 gols

    2022 - 16 gols

    2026 - 16 gols

  • Lionel Messi Argentina festejo Qatar 2022Crédito: Getty

    3Argentina - 169 gols

    1930 - 18 gols

    1934 - 2 gols

    1958 - 5 gols

    1962 - 2 gols

    1966 - 4 gols

    1974 - 9 gols

    1978 - 15 gols

    1982 - 8 gols

    1986 - 14 gols

    1990 - 5 gols

    1994 - 8 gols

    1998 - 10 gols

    2002 - 2 gols

    2006 - 11 gols

    2010 - 10 gols

    2014 - 8 gols

    2018 - 6 gols

    2022 - 14 gols

    2026 - 17 gols

  • NICLAS FÜLLKRUG GERMANY WORLD CUP 27112022Getty Images

    2Alemanha - 243 gols

    1934 - 11 gols

    1938 - 3 gols

    1954 - 25 gols

    1958 - 12 gols

    1962 - 4 gols

    1966 - 15 gols

    1970 - 17 gols

    1974 - 13 gols

    1978 - 10 gols

    1982 - 12 gols

    1986 - 8 gols

    1990 - 15 gols

    1994 - 9 gols

    1998 - 8 gols

    2002 - 14 gols

    2006 - 14 gols

    2010 - 16 gols

    2014 - 18 gols

    2018 - 2 gols

    2022 - 6 gols

    2026 - 11 gols

  • Casemiro Brazil 2022Getty Images

    1Brasil - 247 gols

    1930 - 5 gols

    1934 - 1 gols

    1938 - 14 gols

    1950 - 22 gols

    1954 - 8 gols

    1958 - 16 gols

    1962 - 14 gols

    1966 - 4 gols

    1970 - 19 gols

    1974 - 6 gols

    1978 - 10 gols

    1982 - 15 gols

    1986 - 10 gols

    1990 - 4 gols

    1994 - 11 gols

    1998 - 14 gols

    2002 - 18 gols

    2006 - 10 gols

    2010 - 9 gols

    2014 - 11 gols

    2018 - 8 gols

    2022 - 8 gols

    2022 - 10 gols