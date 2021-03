Árbitra Edina Alves Batista, a maior vitoriosa de Corinthians 2 x 2 Palmeiras

A árbitra, a primeira mulher a apitar o clássico entre alvinegros e alviverdes, teve atuação destacada em um campo pesado

O primeiro grande clássico da temporada 2021 não foi marcado pela ansiedade do torcedor em ver seus respectivos times em campo. O Corinthians vs Palmeiras válido pelo Campeonato Paulista aconteceu na esteira de um surto de casos de Covid por parte dos alvinegros, dentro do pior momento da pandemia em nosso país, e com os alviverdes pensando apenas na finalíssima da Copa do Brasil contra o Grêmio. Dentro de uma Neo Química Arena decorada com provocações corintianas pela decepcionante campanha palmeirense no Mundial de Clubes, ninguém saiu vitorioso: empate em 2 a 2.

Mas houve, sim, quem pudesse sorrir. Edina Alves Batista, que apitou o jogo, entrou para a história como a primeira mulher a apitar o clássico entre Corinthians e Palmeiras. E o fez muito bem, controlando as ações, administrando as tensões e recebendo grandes elogios tanto pela transmissão do Premiere FC quanto – acreditem se quiser! – dos torcedores que postavam seus comentários nas redes sociais. Tudo isso dentro de um campo pesado pela forte chuva que abateu-se sobre a capital paulista nesta quarta-feira (03).

Dentro de campo o Palmeiras abriu 2 a 0 ainda no primeiro tempo, com Lucas Lima e depois com Gabriel Silva; Mateus Vital descontou antes do intervalo e Rodrigo Varanda deixou tudo igual, já na etapa final, no estádio corintiano.

Parabéns pra Edina Alves e auxiliares pela arbitragem exemplar num grande clássico, com temporal e campo pesado! Bem demais 👏 pic.twitter.com/98cHzaFF9n — Bolívia Zica (@boliviazica) March 3, 2021

Assim que soprou o apito pela última vez, Edina não observou, seja de um lado ou de outro, os costumeiros sorrisos que caracterizam o lado vencedor dentro de uma partida de futebol. A câmera da transmissão, contudo, perseverou no foco dado à árbitra, que em meio ao 2 a 2 marcado por sua ótima arbitragem pôde dar um sorriso orgulhoso e histórico. Edina, mais do que nunca, foi a grande vitoriosa nesta noite de clássico.