Arábia Saudita deseja participar da Copa América 2024, que será realizada nos Estados Unidos

Expectativa da Conmebol é de que esta edição bata recorde de arrecadação

A Copa América 2024 será disputada nos Estados Unidos e contará com 10 seleções da Conmebol e outras 6 convidadas da Concacaf. A Arábia Saudita, no entanto, deseja participar desta edição e já abriu conversas com a entidade sul-americana.

Segundo soube a GOAL, os sauditas externaram o desejo de participar da Copa América após a Copa do Mundo do Qatar. No Mundial, os sauditas foram os únicos a derrotarem a Argentina, campeã do mundo. Recentemente, um representante da federação saudita esteve em Luque, no Paraguai, na sede da Conmebol, e reforçou a intenção.

A Arábia Saudita deseja investir pesado no futebol. Além de levar competições para o seu território, como no caso do Mundial de Clubes deste ano, eles contrataram ninguém menos que Cristiano Ronaldo e estão na corrida por Lionel Messi.

A união entre Conmebol e Concacaf para a realização desta edição da Copa América faz parte de um acordo de estratégias entre as duas entidades. Há uma expectativa de arrecadação recorde com a competição sendo realizada nos Estados Unidos em 2024.