Quanto Messi ganharia por mês na proposta do Al Hilal, da Arábia Saudita?

Clube saudita deseja contar com o jogador após o término de seu contrato com o Paris Saint-Germain

O Al-Hilal, poderoso clube da Arábia Saudita, apresentou a Lionel Messi uma oferta espetacular para contar com o jogador a partir da próxima temporada, como informado pelo jornalista Fabrizio Romano nesta terça-feira (4) e confirmado pela GOAL.

O que Messi fará na próxima janela de transferências é uma verdadeira incógnita. Todos estarão atentos para onde argentino vai continuar a sua carreira, com o seu contrato no Parque dos Príncipes terminando no próximo mês de junho.

Nos últimos dias, rumores sobre um possível retorno ao Barcelona ganharam espaço em vários meios de comunicação, mas uma oferta oficial do clube catalão ainda não ocorreu. De qualquer forma, se Messi não se acertar com o PSG, destinos não faltarão.

Quanto Messi ganharia por mês na proposta do Al Hilal?

Nesta terça-feira soube-se que o Al-Hilal da Arábia Saudita quer cobrir a oferta do PSG, fazendo uma oferta astronômica ao jogador, que inclui um salário anual de 400 milhões de euros (R$ 2,1 bilhão, na atual cotação), segundo o jornalista Fabrizio Romano.

Ainda que a oferta pareça irrecusável, a última palavra será de Messi, cujo principal desejo é continuar a competir ao mais alto nível. Ou seja, jogar na Europa. De qualquer forma, ele já tem a proposta de dividir a liga com Cristiano Ronaldo e promover o futebol no Oriente Médio.

O que parece claro é que no PSG já se começa a pensar num futuro sem um dos melhores jogadores de todos os tempos: a relação de Messi com o líder da Ligue 1 termina dentro de dois meses e a sua renovação não seria a principal opção.