Após imbróglio, Gatito Fernández renova com o Botafogo

O dia foi de novidades para o torcedor botafoguense: além da renovação até 2051 da concessão do Estádio Nilton Santos, o clube anunciou na noite desta quarta-feira (22) a renovação do contrato do goleiro Gatito Fernández.

Ídolo alvinegro pelos momentos marcantes protagonizados, sob as traves, desde 2017, o paraguaio não joga desde setembro de 2019 por causa de uma lesão. Depois de ter passado 2021 todo se recuperando deste problema físico, Gatito está mais perto de voltar aos campos – inclusive chegou a ter sua presença cogitada nas últimas rodadas da campanha do título da Série B.

O contrato anterior de Gatito com o Botafogo se encerrava no final deste ano e a renovação não foi tão fácil porque o paraguaio pedia um aumento de 40% em seus vencimentos. Entretanto, o Alvinegro confirmou a extensão do vínculo. O novo contrato de Gatito vai até o final de 2022.