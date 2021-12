Até quando o Botafogo será dono do Estádio Nilton Santos, o Engenhão?

Se o torcedor alvinegro está apreensivo com a falta de novidades envolvendo novos jogadores visando a temporada 2022, o Botafogo tem outra notícia importante pensando em seu futuro: o Alvinegro renovou a concessão para ser o administrador do Estádio Nilton Santos, também conhecido popularmente como Engenhão, até pelo menos 2051.

O contrato anterior ligava o Glorioso ao estádio, localizado no bairro do Engenho de Dentro, até 2033 – antes era até 2031, mas dois anos foram adicionados por causa do período de portas fechadas por conta da pandemia de Covid-19. O local foi construído por causa dos jogos Pan-Americanos de 2007, sendo inaugurado naquele mesmo ano em partida vencida pelo Botafogo sobre o Fluminense.

O novo acordo será assinado na quarta-feira (22) e é visto com importância para o futuro botafoguense por dois motivos especiais: o clube está perto de um acordo para ter uma administradora para o estádio, sendo a WTorre -- mesma empresa que administra o Allianz Parque, do Palmeiras -- uma das favoritas para o negócio; além de atrair ainda mais investidores em sua tentativa de vender seus ativos do futebol para virar uma Sociedade Anônima do Futebol (SAF). Segundo informações do O Globo, ainda há a chance de o acordo com a Prefeitura do Rio de Janeiro ligar Botafogo e Estádio Nilton Santos até 2055.

Ou seja, até ao menos 2051 o Estádio Nilton Santos é do Botafogo. Confira, abaixo, os recordes do clube dentro de sua casa.

Primeiro jogo: Botafogo 2x1 Fluminense

A estreia do Engenhão, na época ainda chamado oficialmente como Estádio Olímpico João Havelange antes de mudar seu nome para Nilton Santos, foi em um clássico entre Botafogo e Fluminense pelo Brasileirão de 2007. O Alvinegro saiu atrás, com Alex Dias marcando o primeiro gol do estádio, mas dois gols de Dodô deram ao Glorioso a vitória de virada.

Maior goleada: Botafogo 7x0 Macaé

23/03/2018:



O placar mais elástico do Alvinegro em seu estádio aconteceu contra o Macaé, em partida válida pelo Campeonato Carioca de 2008. Wellington Paulista fez quatro gols naquela tarde, com Lúcio Flávio, Fábio e Triguinho completando a goleada.

Maiores artilheiros do Estádio Nilton Santos

Loco Abreu: 41 gols

Herrera: 36 gols

Lúcio Flávio: 23 gols

Quem mais jogou

26/11/2018: o adeus de Jefferson



Hoje faz exatos três anos da última partida do goleiro pelo Botafogo, contra o Paraná, no Nilton Santos lotado.



O jogo de número 459, fazendo dele o terceiro atleta a ter vestido mais vezes a camisa alvinegra na história.



Um dos maiores ídolos da história do Botafogo, Jefferson é o recordista de jogos no Estádio Nilton Santos: foram 148 partidas defendendo a meta alvinegra.